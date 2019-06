Calciomercato Spal | regali per Semplici | tutti i calciatori nel mirino FOTO ...

Calciomercato Fiorentina - tentativo con la Spal per Lazzari : Calciomercato Fiorentina – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso, si preannuncia un’estate caldissima sul fronte Calciomercato. Prima giornata intensa per i viola che hanno l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare a Vincenzo Montella, come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione speciale Calciomercato primo sondaggio con la Spal per il terzino ...

Calciomercato Spal - l’importante annuncio del Presidente su Petagna : E’ stato il bomber della Spal e la società ferrarese ha tutta l’intenzione di trattenerlo. Parole e musica del Presidente dei biancoazzurri Walter Mattioli, che ha parlato del ‘suo’ attaccante Andrea Petagna. “Il 30 giugno lo riscatteremo regolarmente dall’Atalanta“, ha detto. Pronta a disputare la terza stagione consecutiva in Serie A, la società emiliana lancerà la sua campagna abbonamenti ...

Calciomercato Spal - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...

Calciomercato Atalanta - le contropartite alla Spal per avere Lazzari : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha intenzione di costruire una squadra importante con l’obiettivo di essere super competitiva in campionato e Champions League, prevista anche qualche cessione che però sarà rimpiazzata con calciatori all’altezza. Sembra destinato ad andare via Castagne mentre per la fascia il nome in cima ai desideri è quello di Manuel Lazzari, la Spal non è intenzionata a cedere il suo pupillo ...