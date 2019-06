Calciomercato Juventus | ultime notizie | dall’arrivo di Sarri alle nuove idee

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Pogba : Per la Juventus inizia la nuova era targata Sarri. Il nuovo allenatore bianconero è stato appena presentato a Torino e ha dovuto rispondere alle numerose domande dei giornalisti accorsi alla sua conferenza stampa. Tanti i temi dibattuti, una domanda anche sul modo di vestirsi, alla quale Sarri ha risposto sorridendo: "Basta che a questa età non mi fate andare in giro senza vestiti". Il nuovo tecnico bianconero, inoltre, non rinnega il suo ...

Calciomercato Juventus - il giovane talento Hamza Rafia a un passo dai bianconeri (RUMORS) : Giornata importante per la Juventus, in quanto oggi giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presenterà ufficialmente il suo tecnico Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. Continua però il lavoro della dirigenza bianconera, che è pronta a regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Oltre a puntare su giocatori affermati, la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. Basti ricordare negli ultimi anni gli arrivi di ...

Calciomercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Calciomercato Juventus - ai bianconeri piacerebbero Emerson Palmieri e Jorginho : Definito l'arrivo di Maurizio Sarri, è tempo di Calciomercato per la Juventus, anche se l'attenzione mediatica è riservata questa settimana alla presentazione ufficiale all'Allianz Stadium del tecnico toscano, prevista per giovedì 20 giugno alle ore 11:00. Sicuramente non mancheranno domande sul Calciomercato, perché i bianconeri hanno necessariamente bisogno di innesti per incrementare il livello qualitativo della rosa. Alcune indiscrezioni che ...

Calciomercato Juventus : Douglas Costa sarebbe vicino all’addio - si tratta con Psg e United : Il Calciomercato della Juventus non è solo in entrata. I bianconeri devono fare cassa e dopo Cancelo, vicinissimo al City, stando alle ultime notizie sarebbero pronti a cedere anche Douglas Costa. Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente a livello sportivo, complici i tanti infortuni, e con troppi errori anche fuori dal rettangolo verde così la società avrebbe deciso di privarsene. Nemmeno l’arrivo di Sarri può cambiare le cose anche ...

Calciomercato Juventus – Indizi social sul ritorno di Pogba : Rabiot può arrivare a parametro zero : Paul Pogba semina Indizi sui social in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus: bianconeri presenti anche nel lotto delle pretendenti ad Adrien Rabiot, pronto a svincolarsi dal PSG Al giorno d’oggi, il Calciomercato passa anche dai social. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, specie quelli che seguono Paul Pogba su Instagram. Nelle ultime storie, il centrocampista francese ha postato una foto di un fan con entrambe le maglie ...

Calciomercato Juventus - cessione vicina : incontro a Parigi col PSG : Calciomercato Juventus – Una mossa a sorpresa, una possibile novità di mercato nel futuro prossimo della Juventus. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Vecchia Signora starebbe lavorando col Psg a uno scambio piuttosto ‘pesante’ per la caratura dei giocatori coinvolti: Douglas Costa a Parigi, Marquinhos a Torino. Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione di Calciomercato. […] More

Calciomercato Juventus - media spagnoli : 'Rabiot sarebbe vicino alla firma' : La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a ...

Calciomercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Calciomercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

