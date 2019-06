Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 20-06-2019

lanotiziasportiva

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’Ajax ha ricevuto delle offerte per Neres, Llorente va all’Atletico Madrid. Clamorosa trattativa tra Manchester United e Arsenal.Lo vogliono in tanti. Dopo una grande stagione con l’Ajax, sopratutto in Champions League, David Neres sarebbe finito nel mirino di alcuni importanti club cinesi. Secondo Sky Sport, i lancieri lo valutano 80 milioni di euro. Erik ten Hag, invece, rimarrà alla guida fino al 30 giugno del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sul suo sito ufficiale.Darijo Srna, 37 anni, ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi affidandosi a Instagram. Domani potrebbe trovare un’intesa per un ritorno allo Shakhtar Donetsk, ma con un ruolo nello staff tecnico. Si attende solo l’ufficialità per Jean Lucas al Lione. Secondo l’Equipe, il centrocampista del Flamengo è stato acquistato per 8 milioni di euro e la prossima settimana sosterrà ...

