Calciomercato | Antony si offre al Milan mentre i dirigenti rossoneri volano a Madrid

(Di giovedì 20 giugno 2019) In un'intervista esclusiva con.com, l'attaccante 19enneha parlato del calcio italiano, di un possibile trasferimento in Italia e di molte altre cose. Grazie alla sua qualità, molti grandi team lo stanno tenendo d'occhio. Ilera una di queste squadre, quando Leonardo era ancora un dirigente del club rossonero. Tuttavia, da quando ha lasciato ilal termine della scorsa stagione, l'interesse si è apparentemente raffreddato. Nell'intervista,ha rivelato che un trasferimento alsarebbe stato un sogno per lui. "Ilè uno dei migliori club del mondo, non c'è dubbio: penso a Kakà quando lasciò San Paolo e divenne una leggenda ao, sarebbe un onore indossare la maglia delse ne avessi l'opportunità. "I brasiliani hanno sempre fatto bene in Italia, provo a guardare le partite di Serie A quando posso, mi piace lo stile di gioco della ...

