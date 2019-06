Calcio femminile | Mondiali 2019 | risultati e classifiche dei gironi Olanda in vetta al

Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019/ Diretta gol live : Parità all'intervallo : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: le classifiche dei gironi E e F. Si completa oggi giovedì 20 giugno la fase a gironi, ultime quattro partite.

Mondiali Calcio femminile - i maschilisti si scatenano. Ditemi chi è il loro pusher : In questi giorni i commenti sessisti che si spendono contro le calciatrici italiane che hanno appena ottenuto il primo posto nel girone e lottano per entrare in finale ai Mondiali sono veramente troppi. Sono magnifiche atlete disposte a sfidare stereotipi e luoghi comuni. Guadagnano niente in confronto ai calciatori uomini e hanno ottenuto tanta visibilità grazie alla loro bravura. Ma il maschilista di turno non ci sta e si sente minacciato: ...

Marta Vieira da Silvia : la fuoriclasse del Calcio femminile paragonata a Pelé : Marta Vieira da Silva è una calciatrice nata nel 1986. La donna ha 33 anni, indossa la maglia numero 10 del Brasile ed è un attaccante della squadra dell'Orlando Pride. Fin da piccola ha sempre mostrato una grande passione per il calcio, a dispetto della sua infanzia sfortunata, la ragazza diviene un asso nello sport. Il padre lascia la famiglia quando lei ha un anno, Marta cresce con la madre, che mantiene quattro figli facendo la custode. Fin ...

Se l'Auditel consacra il Calcio femminile - : Laura Rio Ci sono colleghi, amici e conoscenti (uomini) che continuano a borbottare che quello non è calcio. Altri che sottolineano che le capacità tecniche non sono all'altezza. Altri - rimasti al tempo delle caverne - che sostengono che quello sport non è fatto per le donne, che si dovrebbero dedicare alla danza o al massimo al tennis. Altri che tentano di sminuire il fenomeno sociale: è una bolla, gonfiata dal marketing di Sky che ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (giovedì 20 giugno). Come vederle in tv e streaming : Si concluderà nella giornata di oggi il programma della prima fase dei Mondiali 2019 di Calcio femminile in corso di svolgimento in Francia. Il tabellone degli ottavi di finale ha ormai preso forma e restano soltanto da occupare le ultime caselle. Nel terzo turno del girone eliminatorio andranno in scena due scontri diretti fondamentali per la prima posizione: Olanda e Canada si giocheranno il primato nel gruppo E, mentre Stati Uniti d’America e ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan e Kerr in testa con 5 gol - Girelli a quota 3 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan (USA) Kerr ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia vince il girone : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - l’Inghilterra batte il Giappone e vince il girone. Rocambolesco 3-3 tra Scozia e Argentina : L’Inghilterra ha vinto il big match odierno ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le ragazze di coach Neville hanno sconfitto il Giappone per 2-0 e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo D a punteggio pieno. Un risultato eccellente per la Nazionale di Sua Maestà che ha giganteggiato contro le quotate nipponiche per merito di una straordinaria doppie di White, capace al 14′ di trovare il gol del vantaggio su invito di Stanwy ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Cina quasi sicura dopo Scozia-Argentina 3-3 : L’Italia affronterà con buona probabilità la Cina agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre, vincitrici del gruppo C, se la dovranno vedere contro una terza classificata e quasi sicuramente sarà la compagine asiatica: il pareggio di questa sera tra Scozia-Argentina (un rocambolesco 3-3 con le britanniche che si sono fatte rimontare tre gol nei 20 minuti finali) ha praticamente definito il prossimo ...

Volano gli ascolti tv della Nazionale ai Mondiali di Calcio femminile : Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi. Nel ...