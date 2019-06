Calabria | lo stato di salute dei mari | focus sul Tirreno catanzarese

Reggio Calabria : ferita al volto dal compagno decide di denunciare - arrestato aggressore : Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria hanno tratto in arresto un uomo accusato di aver colpito ripetutamente al volto ed in diverse zone del corpo la propria convivente. L’intervento degli agenti, avvenuto nell'immediato, è scattato in conseguenza ad una richiesta d’aiuto effettuata dalla vittima mediante una telefonata al 113, dove la stessa dichiarava di aver subito un’aggressione da parte del convivente ...

Nella notte c’è stato un terremoto di magnitudo 3.8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia : Questa notte, all’1.31, c’è stato un terremoto di magnitudo 3.8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia, in Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha individuato l’ipocentro del terremoto a tre chilometri a sud di San Pietro di Caridà,

Reggio Calabria : la convivente lo denuncia e lui aggredisce gli agenti - arrestato : Durante la scorsa notte, gli agenti del Commissariato di polizia di Gioia Tauro hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni accusato di violenza, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, S. C. originario di Gioia Tauro, denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia, dopo quanto accaduto è stato sottoposto al divieto di dimora presso il Comune di Gioia Tauro. Aggressioni verbali da parte del convivente: la chiamata al ...

Roma - Lucano alla Sapienza : “Salvini contestato anche in Calabria - ma è lui che ha creato clima di divisione e odio” : Il sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato accolto nel primo pomeriggio alla Sapienza a Roma da alcune migliaia di studenti che hanno occupato Piazzale Aldo Moro dove il movimento di estrema destra Forza Nuova aveva annunciato un presidio per impedire proprio a Lucano di parlare nella facoltà di Lettere. “Sono emozionato – ha detto Lucano che era atteso ad una conferenza sulla convivenza alla Sapienza – non mi aspettavo di ...