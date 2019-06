scuolainforma

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il ministroha inteso ricordare l’impegno assunto da questo governo per dotare la scuola di nuoviattraverso l’emanazione di nuovi bandi di concorso. Inoltre, in accoglimento della richiesta di equiparare le retribuzioni dei docenti e del personale ATA a quelle dei colleghi europei, ha deciso di trovare le risorse necessarie con la prossima legge di bilancio. In merito ha ricordato l’impegno assunto dall’attuale esecutivo attraverso l’intesa raggiunta con i sindacati lo scorso 24 Aprile. Pagare di più tutti i docenti L’azione sindacale su questo versante si era fatta sempre più penetrante, arrivando a proporre al Ministero di intervenire soprattutto in favore dei docenti precari. Dopo il giudizio positivo espresso per l’accordo sulla fase transitoria rivolta ai docenti con 36 mesi, il segretario generale dello SNALS, Elvira ...

scuolainforma : Bussetti agli insegnanti: nel prossimo triennio aumenteremo i vostri stipendi - dar_riee : RT @O_Strunz: Bussetti fa gli auguri agli studenti e cita Seneca: “La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'op… - Annabel27034387 : RT @O_Strunz: Bussetti fa gli auguri agli studenti e cita Seneca: “La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'op… -