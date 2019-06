calcioweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dopo una vita alla Juventus, Gigiha deciso di intraprendere un’esperienza all’estero, durata però solo un anno. Adesso, dopo l’addio al PSG, è di nuovo libero, ma non vuole smettere di giocare. Per lui si parla anche di ‘romantiche’ ipotesi come quella del Parma. Nel frattempo, l’ex portierone azzurro si gode le vacanze, come si evince dalla suapubblicata su. E’ in auto, forse in viaggio. A corredo c’è infatti una frase: “L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso“. Potrebbe essere anche qualche indizio sul futuro? Chissà. Di certo, però, l’immagine hato l’ironia dei suoi, che hanno notato alcuni dettagli particolari: “Pacchetto di marlboro, senza cintura e 155 km/h… sempre di più idolo indiscusso“, uno dei tanti ...

Sport_Mediaset : #Buffon furbetto al volante: viaggia a 155 km/h senza cintura. Il popolo social non lo perdona. Gigi si è tradito d… - CalcioWeb : #Buffon e i social, la sua foto su Instagram scatena i followers - JuveConnect : L'AUTOGOL|#Buffon furbetto al volante: viaggia a 155 km/h senza cintura. Il popolo social non lo perdona

… -