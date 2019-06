Boxe | Europei 2019 | effettuati i sorteggi degli italiani Mouhiidine e Russo primi a

Boxe - Europei junior 2019 : due ori e tre argenti per l’Italia! Yoel Carlo Angeloni vince nei 63 kg maschili - Viola Piras in quelli femminili : Si concludono con due finali vinte e tre perse gli Europei junior di Boxe 2019 dell’Italia in quel di Galati, Romania. Entrambi i successi provengono dalla categoria fino a 63 kg, e li riportano Viola Piras in campo femminile e Yoel Carlo Angeloni in campo maschile. Piras ha sconfitto nell’ultimo atto, per decisione unanime, l’irlandese McDonagh, a testimonianza di un combattimento dominato. Angeloni, invece, ha avuto ragione ...

Boxe - Europei juniores 2019 : quattro azzurre in finale! De Fazio - Piras - Lombardo e Mazzoni lotteranno per l’oro : quattro azzurre si sono qualificate alle rispettive finali degli Europei juniores 2019 di Boxe che si stanno disputando a Galati (Romania). Francesca Pia De Fazio ha sconfitto la tedesca Heck per 5-0 e ora incrocerà la russa Zavialova tra le 66 kg, Viola Piras ha avuto la meglio sulla serba Tepavac e affronterà l’irlandese McDonagh tra le 63 kg, Federica Lombardo ha surclassato la tedesca Vollemann per 5-0 e ora se la dovrà vedere con la ...

Boxe - Europei juniores 2019 : sei azzurri qualificate alle semifinali - arrivano le medaglie : Sei italiani si sono qualificati alle semifinali degli Europei juniores 2019 di Boxe che si stanno disputando a Galati (Romania), la nostra Nazionale è dunque certa di tornare a casa con almeno sei podi. L’unico ragazzo che conquisterà una medaglia sarà Angeloni che incrocerà il bielorusso Tsiko tra i 63 kg, oggi Grazioso ha perso 5-0 col tedesco Shadalov tra i 46 kg. Cinque invece le ragazze che torneranno sul ring tra due giorni: De ...

Boxe - Europei Junior 2019 : tris di donne in semifinale - tra gli uomini Angeloni passa i quarti : Agli Europei Junior di Boxe in corso di svolgimento a Galati, in Romania, continua a essere buono il successo dei pugili italiani impegnati, soprattutto per quel che concerne il settore femminile. Sono tre, infatti, le nostre rappresentanti a passare in semifinale: Sophia Mazzoni e Viola Piras, nei 52 kg e 63 kg rispettivamente, superano l’una l’inglese di origine lituana Bardauskas, l’altra una seconda rappresentante della ...

Boxe - Europei Junior 2019 : dei quattro azzurri impegnati oggi tra uomini e donne ne passano due : Nella terza giornata degli Europei Junior di Boxe 2019 in corso di svolgimento a Galati, in Romania, sono quattro i nostri portacolori saliti sul ring, tre uomini e una donna. Nel settore maschile passa il turno, nei 46 kg, Angelo Grazioso, che batte l’ungherese Koloszar per 5-0. Sconfitti, invece, Mariano Buzzi (54 kg) e Gabriele Miceli (60 kg), per decisione unanime, dallo svedese Fredriksson e dal turco Kalkan rispettivamente. Per ...

Boxe - Europei juniores 2019 : cinque azzurri passano il turno nella seconda giornata : seconda giornata di incontri a Galati (Romania) dove si stanno disputano gli Europei juniores di Boxe. cinque vittorie per gli azzurri: Angeloni ha sconfitto l’ungherese Horvath per 5-0 tra i 63 kg, Miceli ha surclassato l’azero Agmayev per 4-1 tra i 60 kg, la Mazzoni ha avuto la meglio sull’irlandese Lawless per 5-0, passano ai quarti di finale anche Piras (5-0 alla ceca Vaclavikova tra le 63 kg) e Saraiello (3-2 alla turca ...

Boxe - Europei Junior 2019 : nella prima giornata fuori i tre azzurri impegnati - al femminile avanti Carlotta Abbate nei 60 kg : Si sono aperti oggi gli Europei Junior di Boxe a Galati, in Romania, con 19 pugili impegnati a difendere i colori dell’Italia. Quattro di essi sono saliti sul ring in questa prima giornata. Per quanto riguarda il settore maschile, l’esito degli incontri è stato nefasto: tre sconfitte su tre. Alessio Camiolo nei 48 kg, Giuseppe Vitolo nei 50 kg e Francesco D’Angelo nei 66 kg sono stati tutti battuti all’esordio, ...

Boxe - Europei Junior 2019 : gli accoppiamenti degli azzurri a Galati. Presenti 19 italiani : Cominciano quest’oggi a Galati, in Romania, gli Europei Junior organizzati dall’EUBC. Le fasi preliminari si svolgeranno fino al 28, per poi osservare un giorno di riposo prima degli appuntamenti più importanti, dal 30 maggio al 2 giugno. 19 azzurri sono stati convocati, suddivisi tra 9 uomini e 10 donne. Questi i loro accoppiamenti: UOMINI 46 kg: Angelo Grazioso-Koloszar (HUN) (ottavi) 48 kg: Alessio Camiolo-Ghazryan (ARM) ...

