Bologna | suicida in carcere Stefano Monti | accusato dell’omicidio del buttafuori

Imputato per un 'cold case' si suicida nel carcere di Bologna : Si chiama Stefano Monti, 59 anni, ed era Imputato per omicidio in un 'cold case', il detenuto che questa mattina si è impiccato nel carcere della Dozza di Bologna. La prossima settimana (il 26 giugno) era prevista la sentenza della corte di assise dopo che la difesa aveva chiesto l'assoluzione di Monti in replica alla procura che ne aveva sollecitato la condanna all'ergastolo. Monti era stato arrestato nel giugno 2018, dopo 19 anni dai ...