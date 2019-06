Bollette a 28 giorni | accettare le offerte o aspettare i rimborsi | cosa conviene fare

Rimborso Bollette a 28 giorni : cosa fanno le compagnie per evitarlo : Rimborso bollette a 28 giorni: cosa fanno le compagnie per evitarlo Potrebbe essere messa la parola fine al Rimborso bollette a 28 giorni. Come è noto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dalle compagnie telefoniche e il 4 luglio si attende l’approfondimento che riguarderà le principali motivazioni che hanno portato al rigetto. Nel frattempo, tuttavia, il CdS ha sollecitato le compagnie a ...

Bollette a 28 giorni - AGCOM : multa da 1 milione di euro a Sky che annuncia ricorso : Mano pesante dell' AGCOM nei confronti di Sky Italia alla quale viene comminata una multa da 1 milione di euro per non aver ottemperato alla diffida impartita nel febbraio 2018 relativa al ripristino ...