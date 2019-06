Bitter Sweet | curiosità su Can Yaman | è un avvocato ed ha uno studio legale

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nel mese di giugno ha avuto inizio su canale 5 la serie televisiva turca intitolata '' e il pubblico non può fare a meno di seguire questo prodotto televisivo. La Turchia nel periodo estivo dimostra di essere una garanzia per il successo della Mediaset e lo stesso discorso si è verificato nel 2016 con la messa in onda della soap 'Cherry Season'. Gli ascolti sono dalla parte diche dimostra di avere delle differenze evidenti con Cherry Season, sebbene vi siano degli elementi in comune. La nuova soap opera si distingue per il fatto che porta con sé dei tratti drammatici. Il riferimento è legato all'incidente avvenuto ai genitori di Bulut che hanno perso la vita e si discuterà riguardo alla vicenda dell'affidamento del bambino. Si tratta delle tante questioni che verranno trattate nel corso delle prossime puntate e si creano i presupposti per un ulteriore ...

