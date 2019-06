Bitter Sweet Anticipazioni 20 giugno | Hakan vuole anche Nazli!

Bitter Sweet Anticipazioni 20 giugno 2019 : Demet e Hakan ottengono la custodia di Bulut...ma con l'inganno! : I due perfidi coniugi ottengono dal giudice la custodia provvisoria di Bulut. Dietro a questa vittoria si nasconde un inganno e lo zampino di Asuman.

Bitter Sweet anticipazioni : HAKAN vuole uccidere FERIT ma… : Il lato perfido di HAKAN Onder (Necip Memili) emergerà sempre di più nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la nuova soap turca in onda su Canale 5: considerando FERIT Aslan (Can Yaman) una minaccia per il suo matrimonio con Demet (Alara Bozbey), l’uomo d’affari penserà di sbarazzarsi in maniera definitiva del rivale. Scopriamo insieme tutto quello che succederà… Bitter Sweet, trame: Demet ...

Anticipazioni Bitter Sweet : il giudice potrebbe affidare Bulut ad Hakan e Demet : La nuova soap "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" tornerà in onda su Canale 5 anche dal 24 al 28 giugno, a partire dalle ore 14:45. Le puntate della prossima settimana saranno ampiamente dedicate alle conseguenze dell'incidente dei genitori di Bulut: il giudice dovrà decidere a chi affidare il bambino e sembrerà preferire la custodia di Hakan e Demet. Nel frattempo, Ferit dovrà fare in modo che ciò non accada, ma si troverà anche a fare i conti ...

Bitter Sweet - anticipazioni al 28 giugno : Nazli scopre il tradimento della sorella : Nuove e avvincenti puntate di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap opera turca nella settimana che va dal 24 giugno al 28 giugno 2019, dove le vicende ruoteranno ancora intorno all’affidamento del piccolo Bulut, rimasto orfano dei genitori ed affidato agli zii Demet e Hakan. Il bambino, costretto a cambiare casa, non si troverà bene nella nuova abitazione, mentre Ferit farà di tutto per riottenerne la custodia, deciso a ...

Bitter Sweet - Can Yaman in vacanza : dove è andato l’attore. VIDEO : Can Yaman di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore si rilassa in vacanza Can Yaman in queste settimane è protagonista in Italia con la soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e in Turchia con Erkenci Kus. L’attore turco è riuscito in poche settimane a farsi amare dal pubblico nostrano impersonando l’affascinante Ferit al fianco di Ozge Gurel. In questi giorni Can Yaman si sta concedendo alcuni giorni di ...

Bitter Sweet - decima puntata : Demet invita la cuoca ad occuparsi di Bulut a casa sua : Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, già nota dal pubblico italiano per aver recitato nella soap “Cherry Season”. Nella decima puntata, Demet dopo essere riuscita ad ottenere l’affido del nipote Bulut con la complicità di Asuman, farà una proposta a Nazli Piran. La moglie di Hakan chiederà all’aspirante cuoca di lavorare nella sua abitazione ...

Bitter Sweet al 28 giugno : la Piran ha un malore - Demet fa annullare l’omicidio di Ferit : “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore” la nuova soap opera turca di Canale 5 continuerà a tenere compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Negli episodi in programmazione la settimana prossima, Nazli Piran, dopo aver appreso che è stata Asuman a scattare le foto ai documenti per l’affidamento di Bulut, avrà un malore. Nello specifico, l’asPirante chef perderà i sensi precisamente quando Ferit Aslan le dirà di essere sul punto di scoprire chi ...

Bitter Sweet - trame 20 e 21/6 : Demet e Hakan offrono un lavoro a Nazli : Le vicende di Bitter Sweet continuano ad emozionare i fans italiani. Nelle puntate trasmesse giovedì 20 e venerdì 21 giugno Demet e Hakan riusciranno ad ottenere la custodia temporanea del piccolo Bulut nonostante l'opposizione di Ferit. Nazli, invece, riceverà un'allettante proposta lavorativa. Bitter Sweet: Bulut si trasferisce da Demet Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardante la puntata 9, in onda giovedì 20 giugno alle ore 14:45 su ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 20 e 19 giugno : scintille tra Ferit e Nazli per... : BITTER SWEET, Anticipazioni del 20 e 19 giugno: Ferit perde la custodia Bulut per un inganno di Asuman, ma l'imprenditore...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 20 e 19 giugno : Ferit perde la custodia di Bulut - ma... : Bitter Sweet, Anticipazioni del 20 e 19 giugno: Ferit perde la custodia Bulut per un inganno di Asuman, ma l'imprenditore...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di giovedì 20 giugno 2019: Per merito della foto contenuta nel documento che Asuman ha venduto di soppiatto a Demet, quest’ultima e il marito ottengono la custodia temporanea del piccolo Bulut… Ferit non demorde e intende ancora lottare per l’affidamento del nipote, inoltre intende scoprire chi ha venduto quell’informazione… Bulut deve per forza di ...

Bitter Sweet Anticipazioni 20 giugno 2019 : Demet e Hakan ottengono con l'inganno la custodia di Bulut : I due perfidi coniugi ottengono dal giudice la custodia provvisoria di Bulut. Dietro a questa vittoria si nasconde un inganno e lo zampino di Asuman.

Anticipazioni turche Bitter Sweet - il malore di Nazli a casa di Ferit a causa di Asuman : Bitter Sweet Anticipazioni puntate turche: il gran tradimento di Asuman Le Anticipazioni turche di Bitter Sweet hanno come protagonista Nazli e Asuman, e riguardano una vicenda che contribuirà a far capire meglio come Nazli ha reagito al comportamento scorretto della seconda. Forse ancora non sapete tutto su come si evolverà Bitter Sweet e non siete […] L'articolo Anticipazioni turche Bitter Sweet, il malore di Nazli a casa di Ferit a ...

Bitter Sweet Anticipazioni 19 giugno 2019 : Asuman tradisce Ferit e Nazli : Asuman fotografa di nascosto degli importanti documenti sulla custodia di Bulut, appartenenti a Ferit. la ragazza li consegna alla subdola Demet.