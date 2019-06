Biglietti Atm | Sala | “Il massimo dell’opposizione viene fuori su questo tema? Ci metto la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Sono le dinamiche della politica, non mi preoccupo molto. Nel rispetto dei ruoli, auspico di chiudere in fretta. Ma trovo rassicurante che ildell’opposizione vengasuldel biglietto“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, in merito all’iter per l’aumento del biglietto Atm. “Non riescono a trovare un’idea che vada oltre un finto richiamo sulla sicurezza. Didibattito non sono per nulla scosso, metterei una firma se fosse anche dibattito della prossima campagna elettorale”. Sulla festa dei tifosi dell’Inter: “Si farà, stiamo verificando ipotesi sul luogo” Milano, il Teatro Menotti rischia di chiudere. Crowdfunding per salvarlo gestito dal 23enne “leader del futuro” L'articoloAtm,: “Il ...

