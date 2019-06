Beautiful | le parole di Annika Noelle | ' Stiamo girando scene molto forti'

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) C'è stata una nuova edizione del Festival della Tv di Montecarlo che ha premiato la soap opera americana '' capace, da oltre trent'anni, di tenere alta l'attenzione dei telespettatori. La produzione ha voluto presentare l'attrice Denis Richards che si è messa a confronto con il ruolo di Shauna Fulton, la madre di Flo pronta per creare nuove curiosità all'interno della fiction. La Richards è stata protagonista di un'intervista a 'Tv soap' dove ha potuto dare delle anticipazioni riguardo al ruolo che andrà a interpretare definendosi "come una madre single capace di regalare molte sorprese". L'approdo di questa new entry all'interno disarà visibile dagli italiani nei prossimi mesi e riserverà molti colpi di scena al pubblico., interprete del personaggio di Hope, ha avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni in quanto molta attenzione viene posta riguardo ...

