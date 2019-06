Basta col definire Montanari “di sinistra”

Vaccini : Moretti (Pd) - colpita dal tetano a 10 anni - Basta assecondare follie no vax : Vicenza, 19 giu. (AdnKronos) - “È impensabile che nel 2019 si possa ancora finire in Rianimazione ‘per colpa’ di una sbucciatura a un ginocchio. Purtroppo queste sono le conseguenze delle follie dei No vax e di una cattiva politica che per troppo tempo ha assecondato le loro teorie. L’obbligo vaccin

J-Ax difende Sfera EbBasta : "Incolpare la trap per la tragedia di Corinaldo è vergognoso" - : Alessandro Zoppo Ospite di “Alza la radio”, il rapper degli Articolo 31 torna su quanto accaduto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre: “È stata una disgrazia che poteva succedere anche ad un concerto rock” “I ragazzi che scrivono trap, quelli bravi, parlano di cose che esistono”. Così J-Ax difende la trap e i media che hanno ritenuto Sfera Ebbasta responsabile della tragedia di Corinaldo, quando, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, ...

X Factor al via - Sfera EbBasta non piace : "Coso colorato in mezzo a tre artisti" - : Novella Toloni Le audizioni del talent musicale di Sky sono cominciate, ma la maggior parte del pubblico non apprezza la scelta di inserire tra i giudici il trapper Sfera Ebbasta che, sui social, viene pesantemente criticato Sono ufficialmente cominciate le audizioni di X Factor 13. Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno, infatti, preso posto dietro il banco dei giudici per iniziare la selezione dei talenti da ...

Luca Lotti - le intercettazioni : "Mi Basta un sms per essere ricevuto al Colle". Mattarella : "Millantatore" : Luca Lotti raccontava di essere andato al Quirinale "per parlare di giustizia, dell'ingiustizia patita con l' incriminazione nel caso Consip, e addirittura a dire la sua sul candidato Francesco Lo Voi (attuale procuratore capo di Palermo). Sempre Lotti per fare lo spiritoso contro David Ermini, il v

Vittorio Feltri - bordata al governo : "Basta piagnucolare. Se avete il coraggio uscite dall'euro" : Cari amici Becchi e Palma, non condivido una sola parola di ciò che avete scritto. Anzi, avete ragione su un unico punto. Ci si può in effetti ribellare alle regole europee, ma in un modo soltanto. Quale? Uscendo dalla Ue e dalla moneta unica. Se non abbiamo la forza e il coraggio di farlo, perché p

M5s - Di Maio : “Ogni volta che succede qualcosa è colpa mia. Adesso Basta prendersela sempre con me” : “Il movimento cosi com’è, così come non è strutturato né organizzato non può andare avanti. Quando qualcosa non va bene l’unico destinatario delle accuse sono io come capo politico. Adesso anche basta prendersela sempre con me“. A dirlo, ospite di Non stop news su Rtl 102.5, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, secondo il quale “non è più rinviabile un processo di organizzazione interna. Dobbiamo avere dei ...

Caduta Libera - Gerry Scotti interrompe la dedica hot di Veronica per il campione Nicolò Scalfi : “Basta!” : Lei ha iniziato cantandogli “Oggi sono io” di Alex Britti, riformulata per l’occasione. Ma Gerry Scotti, quando Veronica è arrivata al punto hot del pezzo dedicato al campione di “Caduta Libera” Nicolò Scalfi, ha deciso di fermarla. “Basta, Basta. Ma è inutile che adesso guardi me, quando canti ‘pantaloni blu’ che sono quelli che indossa lui. Capite? Vengono qui, lui le massacra, loro perdono con lui e però gli ...

Caduta Libera - la dedica imbarazzante per il campione Nicolò Scalfi. Gerry Scotti blocca tutto : "Basta" : Prosegue l'avventura di Nicolò Scalfi al game-show Caduta Libera, in onda con successo nel pre-serale di Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata, al campione è stata indirizzata una nuova dedica d'amore del tutto speciale. Dopo il ritorno nel gioco di Valeria, con cui il campione aveva avuto una sto

Nicolò Caduta Libera - Veronica gli dedica una canzone ma Gerry ferma tutto : “Basta!” : Caduta Libera, Nicolò Scalfi conquista tutte: il Campioncino fa strage di cuori! Nicolò Scalfi a Caduta Libera fa strage di cuori! Il Campione dopo aver trovato una fidanzata nella scorsa stagione, quest’anno è tornato a colpire. Anzi, Cupido colpisce per lui! Oggi Nicolò non è più fidanzato, con Valeria infatti è finita dopo pochi mesi […] L'articolo Nicolò Caduta Libera, Veronica gli dedica una canzone ma Gerry ferma tutto: ...

Buona fortuna col nuoto - Bastardo! Tagliano la coda a uno squalo e lo rimettono in mare : Un'inutile crudeltà che rischia di costare caro a due giovani pescatori islandesi: i due infatti dopo aver catturato un esemplare di squalo della Groenlandia gli hanno tagliato di netto la coda e l'hanno rimesso in mare, riprendendo la scena con lo smartphone e dicendo, con aria gradassa, "Buona fortuna con il nuoto, bastardo!". Un gesto brutale del quale si sono vantati pubblicando un video su Facebook ma che, per fortuna, non è stato privo di ...

GF16 - Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è rottura : “Sei ridicola - Basta!” : Ennesima lite dentro la casa del Grande Fratello, questa volta tocca a Gennaro e Francesca De Andrè Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, in queste ultime ore passate nella casa più spiata dagli italiani, hanno discusso molto animatamente. Il motivo? In pratica la concorrente del GF 2019, parlando con Gennaro, non ha nascosto di provare un … Continue reading GF16, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è rottura: “Sei ridicola, ...

Uomini e donne - Manuel nega l'accordo con la Cavaglià : 'Ho ascoltato abBastanza' : Mancano solo pochi giorni alle scelte dei tronisti Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta che verranno effettuate negli studi Elios di Roma il 27 maggio. Si tratterà di un ritorno alle origini per i protagonisti del Trono Classico che non sceglieranno nel castello medievale come accaduto lo scorso febbraio per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Prima della decisione definitiva, i ragazzi trascorreranno ...

Calcio - Finale Europei Under17 2019 : Italia-Olanda 2-4. Azzurrini sconfitti nell’ultimo atto - non Basta la doppietta di Colombo : A Dublino (Irlanda) per il secondo anno consecutivo l’Olanda ci punisce nella Finale degli Europei Under 17 di Calcio: l’Italia esce sconfitta per 2-4 e deve dire ancora una volta addio ai sogni di gloria proprio all’ultimo ostacolo. Non basta la doppietta di Colombo, i ragazzi del CT Nunziata si consolano con la qualificazione ai Mondiali di categoria. I nostri avversari si calano meglio nella partita e già al 12′ vanno ...

Ascolti tv - record per Barbara d'Urso con la Prati ma non Basta : vince la Coppa Italia su Rai1 : Sette milioni di telespettatori per la partita Lazio-Atalanta, a molta distanza Live anche se i numeri continuano a crescere