Basket | in pieno fermento il mercato della Serie A Avellino scatenata | si muovono anche

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sono in corso diversi movimenti interessanti all’interno deldiA, proprio mentre si sta per concludere la finale scudetto tra Venezia e Sassari. Andiamo a fare il punto di quanto accaduto fin ad ora. Sono per il momento escluse da molti discorsi le due avversarie per il tricolore, ovviamente concentrate su ben altro rispetto alle trattative. La palma di squadra più attiva spetta senza dubbio alla Sidigas, che ha già messo a segno diversi colpi: Brandon Taylor, play che ha contribuito a far sognare in grande Bergamo nel girone Ovest diA2, Kaspars Treier, due stagioni sempre in A2, ma a Est, alla Poderosa Montegranaro, Jeremy Chappell, nell’ultima annata a Brindisi, e il centro Chris Obekpa. Dopo l’arrivo di Ettore Messina, Milano non ha ancora effettuato particolari operazioni di, se si eccettua il rinnovo di AmedeoValle. ...

