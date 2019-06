Basket 3×3 | Mondiali 2019 | nel torneo femminile ai quarti Cina | Ungheria | Spagna e Romania

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Primi verdetti nelper quanto riguarda idi3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. La capitale olandese, infatti, osserva approdare le prime due dei gironi A e C aidi finale. Nel raggruppamento A aivanno la, che chiude senza alcuna sconfitta, e l’. La partita decisiva, però, è quella trae Olanda, con le asiatiche vincitrici al termine di un incontro tiratissimo, e concluso con un solo punto di differenza tra le due selezioni. Sommata alla sconfitta contro l’nella prima giornata, per le padrone di casa quella odierna significa eliminazione. Il Gruppo C, invece, vive sostanzialmente in funzione del match che vale il primo posto, con lache esce sconfitta per 14-21 contro la. Pur vincendo entrambe le partite odierne, la Repubblica Ceca non può completare la rimonta: risultano ...

