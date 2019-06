Baseball | test positivo a metà per l’Italia contro i Grizzlies Torino 48

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Si è giocato nella giornata di ieri unamichevole tra l’Italia e la formazione di Serie A2 dei48, attualmente secondi nel girone A. Di fronte a oltre 1000 spettatori, la squadra azzurra ha utilizzato quest’occasione per continuare il percorso di preparazione che la porterà verso gli Europei di Bonn e Salingen e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gilberto “Gibo” Gerali ha lasciato a riposo, nell’occasione, Bassani, Scotti e Koutsoyanopulos, ruotando tutti i lanciatori: Maestri, Palumbo, Aldegheri e Gouvea. Il punteggio finale è un 4-0 con doppio di Epifani nel secondo inning, singoli di Giordani nel settimo e nel nono, in cui ne ha messo a segno uno anche Ferrini. Gerali, a proposito della difesa, ha dichiarato: “Sono andati bene tutti, in particolare le nuove aggiunte come il mancino Luca Di Raffaele che ...

