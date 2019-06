Bari | il Tar dichiara inammissibili i ricorsi per la riammissione in Serie B

Bari - pestarono due adolescenti di 15 e 16 anni : denunciata baby gang. C’è anche nipote di un boss : I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero, per lesioni personali aggravate in concorso, tutti i presunti componenti di una baby gang accusata di avere aggredito due loro coetanei all’imbocco del sottopasso Marconi, a Bari. L’episodio risale al 30 aprile scorso quando un 16enne e un 15enne furono picchiati brutalmente da un gruppo di sette ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 13 anni, di cui uno nipote del boss del ...

Ligabue - concerto Bari 2019/ Start Tour scaletta : i primi fan già al San Nicola : Ligabue, concerto di Bari, lo Start Tour al via oggi, 14 giugno 2019: scaletta, info e biglietti della prima tappa in scena in Puglia

Marina Militare : intervento dei palomBari in Sicilia - neutralizzata bomba d’aereo tedesca da 500 kg [FOTO e VIDEO] : Dal 10 al 11 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque di Portopalo di Capo Passero (SR) attraverso la quale è stata neutralizzata una bomba d’aereo risalente al secondo conflitto mondiale. L’intervento d’urgenza ...

Inizia da Bari “Start tour stadi 2019” di Ligabue che termina a Roma : Reggio Emilia. «C’è il suono del nuovo album “Start” anche in alcuni brani di repertorio, soprattutto nella parte ritmica che

Marina Militare : i palomBari del Comsubin e il cacciamine Crotone della squadra navale intervengono nel Siracusano : Dal 23 maggio al 2 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei(GOS)del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto due delicate operazioni subacquee nelle acque della provincia di Siracusa tese a neutralizzare 395 ordigni esplosivi a Marchesa di Cassibile e, in collaborazione con il personale imbarcato sul ...

Bari - il candidato più votato del Municipio V : “Il mio segreto? Stare lontano da Facebook. Viva la politica come una volta” : Vincenzo Lomoro, nelle ultime elezioni amministrative a Bari, è risultato il mister preferenze del Municipio V. Settantatré anni, 35 dei quali trascorsi in politica, ha solo un segreto: tenersi lontano dai social. Non ha un profilo Facebook, non sa cosa siano Instagram e Twitter e sul suo telefono non ci sono né Whatsapp e né semplici messaggi. “Chi mi cerca mi deve telefonare, deve cercarmi per le strade di Palese, o al più nel mio piccolo ...

Cavalieri del Lavoro - tra i nuovi anche Barilla e Lavazza. Mattarella firma 25 nomine per imprenditori eccellenti : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. I nomi più noti sono quelli di Giuseppe Lavazza (della popolare industria di caffé), di Guido Barilla e di Aurelio Regina (presidente e azionista di manifatture Sigaro Toscana). Ecco tutti i Cavalieri nominati con la ...

Giornata dell’Ambiente - Fondazione Barilla : l’inquinamento causa 7 milioni di morti l’anno - “puntare sull’agricoltura sostenibile” : Nel mondo, oltre 9 persone su 10 vivono in luoghi con livelli di qualità dell’aria superiore ai limiti fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[1]. Una situazione che porta conseguenze drammatiche in termini di “costo” di vite umane, visto che 7 milioni di persone muoiono per problematiche riconducibili a questa condizione[2]. Tra le principali cause dell’inquinamento atmosferico dell’Ambiente esterno (outdoor) sono stati ...

La bomba del ‘Sole 24 ore’ : “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero” : E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge. “Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : a Taranto - Bari e Lecce colpiti vigneti - frutteti e campi di grano : Piove sul bagnato in Puglia, tra nubifragi, raffiche di vento fino a 120 km/h, grandinate e piogge incessanti che hanno spazzato le campagne della regione, danneggiando tendoni, teli, strutture e produzioni agricole, afferma in una nota la Coldiretti Puglia. “La straordinaria ondata di Maltempo che imperversa da 2 mesi non ha risparmiato i campi pugliesi, soprattutto le province di Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, ...

Bari - docente universitario accusato di violenza sessuale resta in servizio : Fabrizio Volpe, 46 anni, titolare della cattedra di Diritto Civile è rinviato a giudizio per concussione, tentata concussione, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale nei confronti di due studentesse, ma l'ateneo rinvia la decisione sul suo allontanamento