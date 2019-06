Barcellona | una città divertente | patria di Gaudì | del buon cibo e che sa sempre innovarsi

MotoGp – Marquez vincente e fortunato - Quartararo sorride - Petrucci ancora sul podio : le parole dei piloti dopo Barcellona : Marquez vincente e fortunato a Barcellona, Quartararo conferma il suo talento, Petrucci ancora sul podio dopo il Mugello: le parole dei piloti al parco chiuso Anche la gara di Barcellona sorride a Marc Marquez. Il pilota spagnolo, in difficoltà nelle prove libere e secondo dopo le qualifiche, aveva mostrato qualche problema di troppo nel weekend catalano che aveva fatto sorgere più di qualche dubbio sulla sua possibile vittoria odierna. Un ...

Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone : Damante si consola con una mora : Giulia De Lellis news: in Spagna per amore di Andrea Iannone Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi, Andrea e Giulia non riescono a fare a meno l’uno dell’altro. E così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha approfittato del suo weekend […] L'articolo Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone: Damante si consola con una mora ...

Giulia De Lellis a Barcellona per Iannone - Damante con una tentatrice a un party (RUMORS) : La fine della storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra non aver afflitto nessuno dei due: l'influencer sta frequentando da un paio di settimane Andrea Iannone, mentre il dj sarebbe stato avvistato in dolce compagnia durante una serata. La romana, dunque, in questo momento si trova a Barcellona per assistere alla gara di MotoGp del pilota con il quale sta uscendo: la giovane è stata fotografata nei box dell'Aprilia mentre erano ...

Barcellona-Sampdoria 1992 : una lanterna su Wembley : Ventisette anni fa, il 20 maggio ’92, il sogno infranto dei blucerchiati. In finale di Coppa dei Campioni decide “Rambo” Koeman di Stefano Ravaglia Luca Garbarino, tifoso blucerchiato, quel giorno c’era. E visse quel 20 maggio 1992 da molto vicino: “In quei giorni avevo vissuto il massimo che un sampdoriano traslocato a Londra potesse sognare: una finale a Wembley, il vecchio mitico Wembley. Grazie a ...

Liga - Eibar-Barcellona 2-2 : una doppietta di Messi chiude il campionato : La Liga si chiude nel segno di Lionel Messi e del resto non poteva essere altrimenti. Il fuoriclasse del Barcellona sigla una doppietta nel 2-2 con cui i catalani, già da tempo campioni, pareggiano sul campo dell’Eibar. In vantaggio i padroni di casa con Cucurella al 20°, poi arriva il micidiale 1-2 di Messi in gol al 31° e al 32° prima su assist di Vidal, poi su quello di Rakitic. In totale 36 le sue reti. Prima ...

Formula 1 – Terminato il Day-2 dei test di Barcellona : Mazepin domina con una super Mercedes - Fuoco sorprende sulla Ferrari [TEMPI] : Il giovane pilota russo chiude al comando la seconda giornata di test a Barcellona, dietro di lui si piazzano Albon e Fuoco Nikita Mazepin comanda al termine della seconda giornata di test a Barcellona, il pilota russo lascia le briciole ai propri avversari, sfruttando l’enorme potenziale della Mercedes e centrando il super crono di 1:15.715. Photo4/LaPresse Oltre cento i giri compiuti dal giovane driver di Mosca, autore anche di ...

Formula 1 – Binotto non cerca scuse a Barcellona : “non abbiamo una risposta! Critiche? Giuste - risponderemo con i fatti” : La profonda analisi di Mattia Binotto dopo la quinta doppietta consecutiva della Mercedes a Barcellona: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp di Spagna Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da ...

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Ha lasciato la piccola Luna! Scrittrice italiana Roberta D'Orazio trovata morta a Barcellona : È stata trovata morta a Barcellona all'età di 33 anni la Scrittrice italiana Roberta D'Orazio, forse stroncata da un malore improvviso. Da qualche anno si era trasferita in Spagna. Ha lasciato la piccola Luna e chiunque la conoscesse la definisce dome una donna piena di risorse e passioni, qualità che hanno contraddistinto tutta la sua carriera di Scrittrice. La donna era molto attiva sul web e sui vari blog. Letteratura, musica e film ...

A 25 anni dalla morte di Senna - una statua a Barcellona : L'artista britannico Paul Oz ha realizzato a Barcellona una statua in bronzo raffigurante il brasiliano Ayrton Senna, a 25 anni dalla morte del pilota di Formula 1. Il campione è morto in un incidente al GP di San Marino sul circuito di Imola il 1 maggio 1994 a 34 anni.

Liverpool-Barcellona - Klopp : “Una notte speciale” Valverde : “Terribile” : LIVERPOOL BARCELLONA Klopp: A Liverpool si scrive una pagina memorabile della storia del calcio che vede per il secondo anno consecutivo protagonista in negativo il Barcellona: i Reds di Jurgen Klopp vincono 4-0 e vanno in finale di Champions League per la nona volta nella sua storia, e lo fa ribaltando il 3-0 dell’andata con […] L'articolo Liverpool-Barcellona, Klopp: “Una notte speciale” Valverde: ...

Liverpool-Barcellona - Valverde : 'Niente scuse dopo una sconfitta così' : Una delusione forte, fortissima: Barcellona sconfitto per 4-0 dal Liverpool ad Anfield ed eliminato dalla Champions League in maniera clamorosa dopo il successo per 3-0 della semifinale d'andata. "...

Salah infortunato - salta Liverpool Barcellona di Champions League : Niente da fare per Momo Salah . L'attaccante egiziano del Liverpool, infortunatosi sabato nel corso del match di Premier League contro il Newcastle e costretto a uscire in barella al 73', non potrà ...

Barcellona ai piedi di Messi : «Spettacolo - ma ho avuto fortuna» : «È vero, potevamo segnare di più, e non è finita. Ma dobbiamo essere felici di questa partita»: Leo Messi, grande protagonista del 3-0 al Liverpool nella semifinale...