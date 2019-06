ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019)e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un progetto di legge che modifica radicalmente le regole di nomina dei vertici di Banca d’Italia. Il governatore, il direttore generale e uno dei vice direttori generali verrebberosu proposta del presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del consiglio dei ministri, mentre altri due vice dg sarebbero eletti a scrutinio segreto uno dalla Camera e uno dal Senato. Oggi, al contrario, il governatore viene scelto su proposta del premier ma “sentito il parere del Consiglio superiore di” e i dg e vice sono scelti direttamente dal Consiglio, in nome dell’indipendenza dell’istituzione dal potere politico. Le nomine e i rinnovi vengono poi approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal presidente del Consiglio, sentito il cdm. In più il Parlamento avrebbe anche ...

importechitalia : Bankitalia, ddl Lega-M5s: “Governatore e dg nominati senza sentire via Nazionale, due vice dg eletti dalle Camere”… - erregi69 : Bankitalia, ddl Lega-M5s: “Governatore e dg nominati senza sentire via Nazionale, due vice dg eletti dalle Camere” -