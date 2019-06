Autonomia | Zaia | ' bella giornata | si sta scrivendo pagina di storia inarrestabile da Nord

L'Autonomia (sparita) agita la Lega Zaia-Giorgetti tesi. E Salvini dov'è? : Prima il 21 dicembre, come regalo di Natale sotto l'albero. Poi il 15 febbraio, con tanto di annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e successivamente il 21 marzo. Infine il 21 giugno, come rivelato dal vicepremier Matteo Salvini in un'intervista ad... Segui su affaritaliani.it

Ue : Zaia - 'Io commissario? No - sono concentrato su Autonomia' : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Il mio nome viene fuori per i ruoli piu' vari prima o dopo ogni elezione, ma non vado a fare il Commissario in Europa". Lo ha assicurato il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo ai cronisti sui rumor su un suo eventuale incarico a Bruxelles. "sono manfrine - h

Europee : Zaia al M5S - 'su Autonomia basta manfrine' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "L'autonomia? Una congiuntura astrale come questa non c’è mai stata". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a commento del voto europeo. "La Lega esce forte dalle urne - ha sottolineato Zaia, incontrando i giornalisti - da queste urne esce il sì all'autonomia. I Cinqu

Europee : Zaia - 'vittoria personale di Matteo Salvini - ora tocca all'Autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l

Da “se non ci danno Autonomia facciamo casino” a “prima o poi qualcuno la realizza” : Zaia dall’euforia alla delusione : “Se non ci danno l’autonomia facciamo casino”. Pochi giorni fa, con espressione gergale, Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, aveva cercato di rassicurare i suoi durante un comizio a Negrar in Valpolicella. Venezia avrebbe menato le mani con Roma, nel caso in cui la tanto agognata autonomia non avesse tagliato il traguardo prima delle votazioni europee. Per un attimo erano sembrati tornati i tempi di “Roma ladrona”. ...

Autonomia : Zaia al M5S - 'basta dire che progetto così com'è non va bene' : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Non posso più accettare che dai cinque stelle arrivino frasi come 'cittadini di serie A e B' o che questo progetto 'cosi' com'e' non va bene'". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia a margine di una conferenza stampa oggi a Venezia. "Io penso che l'au

Autonomia : Zaia - 'M5S prende in giro tutti i veneti e i lombardi' : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Non sono io preso in giro ma tutti i veneti, i lombardi, i cittadini dell'Emilia Romagna e tutti quelli che chiedono l'Autonomia. Ma mi chiedo anche che alternativa c'e', mi chiedo se il Movimento Cinque Stelle ha un'alternativa perchè sento sempre dire che il progett

Autonomia : Zaia - 'Salvini ne è un inguaribile sostenitore' : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini è assolutamente della partita, ne è un inguaribile sostenitore e mi fa piacere che ne parli ogni piè sospinto”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo a Gaiarine (Tv) ai giornalisti che gli chiedevano se durante la visita dell

Autonomia - Zaia : «M5S contro il voto popolare - così uccidono la riforma. Se salta quella salta il contratto» : ... per di più ad opera di una forza politica alleata di governo. Presidente, sente puzza di bruciato? «Ci troviamo in una situazione paradossale. Arrivati davanti al notaio per la firma decisiva uno ...

Sanità : Zaia - 'ancora migliore con l'Autonomia - e non solo per noi' (3) : (AdnKronos) - Tra i 39 Progetti finanziati, figurano i Piani Antincendio di tutte le nove Ullss, delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e dell’Istituto Oncologico Veneto-IOV: 980 mila euro per quello dell’Ulss di Belluno, 4 milioni 535 mila euro per l’Ulss 2 Marca Trevisgiana, 802 mila 600 eur