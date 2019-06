Automobili Pininfarina - A Torino la Battista aggiornata

quattroruote

(Di giovedì 20 giugno 2019) Al Parco Valentino Motor Show lagioca in casa ed espone lain una variante ulteriormente evoluta. La firma italiana ha infatti compiuto sviluppi a livello aerodinamico e sta lavorando agli ultimi dettagli prima di dare il via alla produzione limitata dei 150 esemplari, gran parte dei quali già prenotati nonostante il prezzo a sette cifre.Le novità aerodinamiche. Cofano e splitter anteriore sono stati modificati e sono inediti anche gli specchietti retrovisori, che fungono anche da elementi aerodinamici veri e propri. Lanon ha diffuso tuttavia dettagli tecnici sull'apporto di queste modifiche alla downforce e alla stabilità alle alte velocità. 1.900 CV a batteria. Laè una hypercar elettrica da 1.900 CV e 2.300 Nm di coppia che condivide molti componenti meccanici ed elettronici con la Rimac C Two. Il powertrain e la base ...

quattroruote : La Automobili #Pininfarina ha svelato al #ParcoValentino una versione aggiornata della #Battista… - informazionecs : AUTOMOBILI PININFARINA SVELA L’EVOLUZIONE DEL DESIGN BATTISTA AL SALONE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO -