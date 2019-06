Audi A6 allroad quattro | vent’anni di comfort e potenza anche lontano dall’asfalto

Audi A6 allroad - Svelata la nuova generazione : Con questa sono quattro generazioni e 20 anni di carriera, per lAudi A6 allroad, divenuta un classico malgrado rappresenti una scelta alternativa. Un po wagon (con 565 litri di bagagliaio) e un po Suv (nel look come nellassetto), esce dal coro posizionandosi al vertice della gamma A6, ora completamente rinnovata. La tuttoterreno, con trazione integrale quattro e sospensioni adattive ad aria di serie, è proposta in Germania a partire da 61.500 ...