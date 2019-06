ATP Londra – Wawrika si arrende alla rimonta di Mahut | lo svizzero ko agli ottavi

ATP Londra – Anderson ko agli ottavi : Simon trionfa in 3 set e vola ai quarti di finale : Anderson cede a Simon agli ottavi di finale del torneo ATP di Londra: il numero 8 del ranking ATP ko sull’erba londinese Anderson ko agli ottavi di finale del torneo ATP di Londra: il tennista sudafricano numero 8 del ranking mondiale maschile è stato eliminato dal francese Simon al terzo set. Il match è terminato dopo due ore e 6 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4. Adesso il francese Simon si prepara per sfidare ai ...

ATP Londra – Cilic - che tonfo! Il tennista croato si arrende in due set a Diego Schwartzman : Marin Cilic sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di Londra: il tennista croato si arrende in due set all’argentino Diego Schwartzman Dura appena due turni il primo torneo sull’erba del 2019 di Marin Cilic. Il campione croato, numero 15 del ranking mondiale maschile e 5ª testa di serie del torneo britannico, è stato sconfitto in 2 set da Diego Schwartzman, numero 23 al mondo. Il tennista argentino si è imposto in 1 ora e 24 minuti di ...

ATP Londra – Niente da fare per Marco Cecchinato - l’azzurro si arrende in due set a Milos Raonic : Sconfitta per Marco Cecchinato al primo turno del torneo ATP di Londra, il tennista italiano sconfitto in due set dal canadese Raonic Finisce al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato al torneo ATP di Londra, il tennista italiano si arrende in due set al canadese Milos Raonic, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-2. Niente da fare per il numero 40 del ranking ATP, costretto a cedere al proprio avversario dopo un’ora e ...

ATP Londra – Wawrinka più forte di Evans e della pioggia : Stan agli ottavi in due set : Stan Wawrinka stacca il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Londra: il tennista svizzero resiste alla pioggia e supera Daniel Evans in due set L’inizio settimana londinese è stato rovinato da una fastidiosa pioggia estiva che ha rallentato lo spettacolo del tennis nell’ATP di Londra. Chi non ne ha risentito è Stan Wawrinka, capace di vincere il suo incontro dei sedicesimi di finale del torneo britannico in due set, intervallati da ...

ATP Londra – Del Potro facile all’esordio : Shapovalov ko in poco più di un’ora : Buona la prima per Del Potro: l’argentino trionfa all’esordio nel torneo ATP di Londra Juan Del Potro inizia col piede giusto il suo percorso nel torneo ATP di Londra: il tennista argentino ha trionfato all’esordio, battendo in due set il suo rivale Shapovalov. Il numero 12 del Ranking ATP ha mandato al tappeto il rivale canadese in un’ora e 17 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4 e adesso si prepara per ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : rinviato a domani il match tra Cecchinato e Raonic. La pioggia fa la voce grossa a Londra : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato e per Milos Raonic, impegnati quest’oggi nel match valido per il primo turno dell’ATP del Queen’s. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), infatti, la pioggia ha dominato la scena e non ha permesso ai due Tennisti di scendere in campo. La sfida, dunque, tra il n.40 del ranking e il n.18 del mondo è rinviata a domani, sperando che le condizioni meteorologiche siano migliori. Un ...