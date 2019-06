Atletica | Mondiali Doha 2019 | tutti gli atleti italiani qualificati 29 azzurri col pass

Atletica - Hassane Fofana si qualifica ai Mondiali : 13.44 sui 110 ostacoli - abbattuto il personale : Hassane Fofana ha staccato il minimo per i Mondiali 2019 di Atletica leggera che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. L’azzurro ha infatti corso unmigliorando il proprio primato personale di sei centesimi e raggiungendo così lo standard per la rassegna iridata che era fissato a 13.46. Il 27enne, capace di 13.50 agli Europei dello scorso anno, ha chiuso la gara di Turku (Finlandia) al secondo posto alle spalle dal ...

Atletica - show Stefano Sottile : vola a 2.30 - minimo per i Mondiali! Grande ritorno dall’infortunio - l’alto italiano si esalta : show di Stefano Sottile ai Campionati Italiani Juniores e Promesse che si stanno disputando a Rieti: il 21enne ha infatti saltato 2.30 metri e ha così ottenuto il minimo per i Mondiali di Doha! Prestazione superlativa da parte del piemontese, già Campione del Mondo Allievi nel 2015, che ha migliorato il proprio personale di ben sei centimetri e ha sfiorato la miglior prestazione italiana under 23 (il 2.31 di Gianmarco Tamberi). Stefano Sottile è ...

Atletica - Golden Gala Roma 2019 : tutti i risultati. 8 mondiali stagionali - Norman show sui 200. Tamberi quarto - Tortu sottotono : Il Golden Gala Pietro Mennea non ha deluso le tante attese della vigilia e ha reGalato grande spettacolo ai 40mila spettatori che hanno gremito lo Stadio Olimpico di Roma, la quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica ha offerto delle prestazioni di lusso. C’erano grandi aspettative sugli italiani Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi che non sono però riusciti a fare saltare il banco. LA GARA COPERTINA: 200 METRI ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi sale in quota - l’Olimpico aspetta Tortu. 3 mondiali stagionali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.00 Ultimo 1000 metri per la gara di fondo di questo Golden Gala, ora il ritmo è però calato: vediamo se riusciranno ad andare sotto i 13 minuti. 20.59 Mateusz Przybylko eliminato! Il Campione d’Europa di salto in alto ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : 3 mondiali stagionali! Tamberi in gara - si aspetta Tortu sui 200 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 20.39 TamberiIIIIIIIII! TUTTO FACILE A 2.19. Che ovazione del pubblico, sembra di essere già a quote vertiginose… 20.37 ELAINE THOMPSON E’ TORNATAAAAAAA! La giamaicana è stata strepitosa e ha vinto i 100 metri: 10.89. ...

Atletica - Ayomide Folorunso timbra il minimo per i Mondiali : 55.56 sui 400 ostacoli : Ayomide Folorunso ha conquistato il minimo per i Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. L’azzurra ha corso i 400 metri ostacoli col tempo di 55.56 in quel di Imola e ha così superato lo standard richiesto per poter partecipare alla rassegna iridata. In occasione della seconda prova regionale dei Campionati di Società, la portacolori del Cus Parma ha firmato la quinta prestazione ...

Atletica - Ayomide Folorunso brilla a Imola : l’azzurra centra il pass per i Mondiali di Doha nei 400 HS : A quattro giorni dal Golden Gala di Roma, l’atleta azzurra stacca il pass per i Mondiali di Doha vincendo i 400 HS di Imola Parte forte la stagione di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, a quattro giorni dal Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno a Roma. A Imola(Bologna), con il tempo di 55.56, l’azzurra fa meglio del crono richiesto per partecipare ai Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) nel primo giro di pista con ...

Atletica – Verso i Mondiali di Doha : i convocati azzurri per Maratona e Marcia : Atletica: diramata la lista dei convocati azzurri per Maratona e Marcia ai Mondiali di Doha Il Consiglio federale, nel corso della riunione odierna, ha preso atto delle convocazioni in azzurro per i Campionati del Mondo di Doha (28 settembre – 6 ottobre), relativamente alle prove su strada (gare di Marcia e Maratona). Questo l’elenco dei convocati dal Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre: Uomini – Marcia km. 20: ...

Atletica - Mondiali Doha 2019 : i convocati dell’Italia per marcia e maratona. Saranno 16 gli azzurri in Qatar : Sono state diramate oggi dalla FIDAL, dopo che il Consiglio Federale ne ha preso atto, le convocazioni per i Mondiali di Doha per quanto concerne marcia e maratona: il DT Antonio La Torre ha chiamato 16 atleti, 7 uomini e 9 donne, per un totale di 10 marciatori e 6 maratoneti. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Uomini marcia km 20 Matteo Giupponi (Carabinbieri), Massimo Stano (Fiamme Oro) marcia km 50 Michele Antonelli ...

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di Atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Atletica - Diamond League 2019 : Samba batte Benjamin - 9.86 di Lyles e Coleman! 6 primati mondiali stagionali : A Shanghai (Cina) è andata in scena la seconda tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grandissima attesa per il confronto diretto sui 400 metri ostacoli tra Abderrahman Samba e Rai Benjamin, cioè il secondo e il terzo uomo più veloci della storia. Il qatariano ha letteralmente dominato firmato il secondo tempo della sua carriera: 47.27 per regolare lo statunitense, incapace di spingersi oltre 47.80. Spettacolare il ...

Atletica - World Relays 2019 : l’Italia brilla e qualifica 5 staffette ai Mondiali. La Torre : “Oltre le previsioni - gruppo compatto” : Weekend eccezionale per l’Italia alle World Relays che sono andate in scena a Yokohama (Giappone): la nostra Nazionale ha qualificato tutte le staffette ai Mondiali di Doha che si disputeranno tra fine settembre e inizio ottobre, i cinque quartetti che sono scesi in pista nel Sol Levante hanno ben figurato e hanno staccato con disinvoltura il pass per la rassegna iridata. La 4×400 femminile trascinata da Raphaela Lukudo ha conquistato ...

Atletica - Mondiali staffette : storico bronzo per la 4×400 femminile : Chigbolu, Folorunso, Trevisan e Lukudo si sono piazzate al terzo posto nella 4x400 femminile, precedute solo da Polonia, prima, e Stati Uniti, e hanno conquistato il bronzo. Si sono qualificati per il Mondiale di Doha anche la 4x400 maschile, che ha vinto la Finale 'B', e la 4x100 mista, nel quartetto c'è anche Andrew Howe.Continua a leggere

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia di Tortu sogna l’oro - poi sbaglia il cambio finale. 4×100 donne quinta : Non arriva la medaglia per l’Italia con la 4×100 maschile ai Mondiali di staffette che si sono conclusi oggi a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si era presentato all’atto conclusivo con il terzo tempo delle batterie e andava a caccia del podio ma purtroppo l’ultimo cambio tra Davide Manenti e Filippo Tortu non è ben riuscito e la nostra Nazionale non ha terminato la prova: un vero e proprio peccato perché gli ...