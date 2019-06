Atalanta | Champions League a Bergamo? Il club ci spera e presenta una relazione alla Uefa

L’Atalanta dalla Uefa per portare la Champions a Bergamo : Atalanta stadio Champions League – L’Atalanta punta la Uefa e spera. Il club bergamasco vuole giocare la Champions a Bergamo, e per questo motivo una delegazione guidata da Roberto Spagnolo – direttore operativo del club e coordinatore unico dei lavori allo stadio – si è mossa in direzione Nyon, per una missione. L’obiettivo – scrive […] L'articolo L’Atalanta dalla Uefa per portare la Champions a Bergamo è stato realizzato da Calcio ...

MURIEL ALL'Atalanta/ Calciomercato - primo colpo per la Champions : le cifre : MURIEL ALL'ATALANTA: primo regalo a Gasperini in vista della Champions League. L'ex Fiorentina arriva a titolo definitivo dal Siviglia.

Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions - arriva Muriel : cifre e dettagli : Colpo da Champions per l’Atalanta! Chiuso, nella notte, l’affare Muriel con il Siviglia: i bergamaschi compongono un attacco da sogno con Duvan Zapata L’Atalanta batte un Colpo da Champions. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Siviglia per portare Muriel a Bergamo a titolo definitivo. L’attaccante colombiano, attualmente infortunatosi in Coppa America, ...

Atalanta - le prime due partite di Serie A si giocheranno a Parma : si attende la deroga per la Champions League : L’Atalanta giocherà le prime 2 partite di Serie A a Parma in attesa che vengano completati i lavori dello stadio: si attende l’ok per la deroga chiesta dalla società per giocare le partite di Champions a Bergamo Terminata una stagione storica, nella quale è arrivata addirittura la qualificazione in Champions League, l’Atalanta guarda al futuro con grande ottimismo e non vede l’ora di riabbracciare i suoi tifosi. Per ...

Atalanta - presto la visita dell’Uefa per giocare la Champions a Bergamo : «Stamattina ho parlato al telefono con i commissari Uefa che mi hanno annunciato che verranno qui. Entro un paio di giorni mi daranno la data, valuteranno loro la situazione». Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico dei lavori allo stadio di Bergamo, che ha la Curva Nord in fase di ricostruzione, commenta così l’ipotesi […] L'articolo Atalanta, presto la visita dell’Uefa per giocare la ...

L’Atalanta punta a giocare la Champions a Bergamo : Dove giocherà l’Atalanta in Champions League? La domanda non ha ancora una risposta definitiva, considerato che la dirigenza nerazzurra sta ancora dialogando con la Uefa per capire se sia possibile disputare le partite della prossima Champions nello stadio di Bergamo in via di ristrutturazione. Entro la metà del mese – scrive la Gazzetta dello Sport […] L'articolo L’Atalanta punta a giocare la Champions a Bergamo è stato ...

Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo (2) : (AdnKronos) - Nel regolamento del Comune, la cittadinanza onoraria viene attribuita “a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per

Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che per la prima volta ha portato la squadra in Champions League, potrebbe diventare molto presto cittadino onorario di Bergamo. La proposta è stata portata dal sindaco Giorgio Gori nella prima giunta del nuovo mandato, ch

Atalanta - Percassi : “Champions? Una meravigliosa follia. Ora mi toccherà accontentare Gasperini” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” al presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. Il numero uno della Dea si racconta tra il sogno Champions e il futuro. Una qualificazione storica, celebrata con il solito annuale pellegrinaggio: “La Champions League ci farà un bene che solo il Cielo lo sa… Io e mio figlio Luca andiamo tutti gli anni a Medjugorje, stiamo un paio di giorni: una volta abbiamo ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini sogna : l’11 titolare per la Champions [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Atalanta 2019-2020 ...

Sulla Rai la Coppa Italia batte la Champions. Atalanta-Lazio più seguita di Tottenham-Liverpool : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza gli ascolti della finale di Champions League di sabato e di quella di Coppa Italia del 15 maggio. La partita tra Liverpool e Tottenham andata in onda sabato sera sia su Rai 1 che su Sky ha registrato, su entrambe le emittenti, 7 milioni e 200mila spettatori. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta ha fatto registrare lo stesso numero di spettatori ma era trasmessa solo su ...

Atalanta - Percassi fa sognare i tifosi : “Allestiremo una rosa all’altezza della Champions!” : Quest’anno la grande impresa: la storica qualificazione in Champions League. L’Atalanta ha stupito l’Italia intera e non solo, andando a conquistarsi meritatamente un traguardo difficilissimo ma arrivato dopo un campionato fantastico, in cui per lunghi tratti la compagine bergamasca è risultata la migliore in Serie A. Adesso gli orobici si godono il momento, iniziando già a pensare alla prossima stagione. Il Presidente ...

Fasce Champions : Juve in prima - il Napoli evita il Tottenham - Inter in terza e Atalanta in quarta : Il trionfo del Liverpool nella finalissima del Wanda Metropolitano chiude la Champions League 2018/19 ma apre anche la prossima stagione.

Niente Roma - Gasperini guiderà Atalanta in Champions : Giampiero Gasperini rinuncia alla panchina della Roma 'sposandosi' per almeno altri tre anni con l'Atalanta. Quella Dea con cui il tecnico piemontese e' riuscito a meritarsi l'ingresso nell'Olimpo del calcio: nella stagione che si e' appena conclusa e' stato capace contro ogni pronostico di conquistare il terzo posto in campionato e la storica partecipazione alla Champions League. Una Europa che conta che la formazione nerazzurra evidentemente ...