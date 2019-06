Ascolti tv | oltre 6 milioni di spettatori per Italia-Polonia Under 21

Ascolti TV | Social Auditel 19 giugno 2019 : Barbara D’Urso chiude la stagione in bellezza - Live Non è la D’Urso prima tendenza italiana con oltre 100.000 Tweet : Social Auditel 19 giugno 2019: Live Non è la D'Urso, l'ultima puntata varca la soglia dei 100.000 Tweet Barbara D’Urso può andare in vacanza felice dopo l’ennesimo risultato record di Live Non è la D’Urso. Boom sui Social anche per l’ultima puntata che ha registrato più di 100.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 16 giugno : oltre 5.6 milioni per Italia – Spagna : Vittoria netta nella prima serata del 16 giugno per l’incontro Under 21 Italia-Spagna, trasmesso da Rai1, che ha conquistato 5.660.000 telespettatori e il 29.4% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Lontano da Te‘ con 1.656.000 telespettatori e l’8.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘Report’ con 1.321.000 spettatori e il 6.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti del ...

Ascolti tv - oltre 5 - 6 milioni di spettatori per l’Under 21 : Debutto straordinario per gli Azzurrini nella prima sfida delle fasi finali dell’Europeo Under 21. La partita tra Italia e Spagna, finita 3 a 1 per la squadra di Di Biagio, trasmessa ieri in diretta dallo stadio Dall’Ara di Bologna, è stata seguita da oltre 5 milioni e 600 mila telespettatori (5 milioni 660mila) pari ad […] L'articolo Ascolti tv, oltre 5,6 milioni di spettatori per l’Under 21 è stato realizzato da Calcio ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Ascolti TV | Mercoledì 5 giugno 2019. Non è la D’Urso tocca il 20% - i Music Awards non vanno oltre il 17%. Male Realiti (2.5%) : Biagio Antonacci e Laura Pausini Nella serata di ieri, Mercoledì 5 giugno 2019, su Rai1 – preceduta da una presentazione in access prime time (3.410.000 – 15.2%) – la prima serata dei Seat Music Awards - in onda dalle 21.19 alle 0.13 – ha conquistato 3.294.000 spettatori pari al 17% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – dalle 21.41 all’1.20 – ha raccolto ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso da record : Ascolti e share - settima puntata oltre ogni previsione : oltre il record, oltre le aspettative. Barbara D'Urso festeggia l'ottimo risultato di ascolti e share della settima puntata del Grande Fratello, la migliore in stagione: 3,4 milioni di telespettatori e share del 20,8% su Canale 5, dietro solo all'imbattibile corazzata Commissario Montalbano (5,569 m

Ascolti TV | Social Auditel 20 maggio 2019 : GF 16 è ovunque nei Trend Topic - la D’Urso conferma lo stradominio del lunedì con oltre 400.000 Tweet : Social Auditel 20 maggio 2019: GF 16 doppia gli argomenti su Twitter e diventa tendenza mondiale. Continua a non esserci storia nel lunedì sera televisivo, almeno nell’ambito Social. Il GF 16 diventa tendenza mondiale abbinando numerosi hashtag e argomenti nel Twitter Trends Italiano. L’hashtag ...

Ascolti tv - Che tempo che fa senza rivali con oltre 4 milioni di telespettatori : Con 4.058.000 telespettatori e uno share del 16,89% Che tempo Che Fa si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 19 maggio. Il programma di Rai1 condotto da Fabio Fazio ha battuto New Amsterdam su Canale 5 che è stato visto da 2.067.000 telespettatori pari al 9,78% di share. Ascolti tv prime time Italia 1 con Le Iene Show ha totalizzato 1.535.000 telespettatori e uno share dell’8,26%. Fuori dal podio Rai2 che con il doppio ...

Ascolti Ciao Darwin e La Corrida : Paolo Bonolis domina con oltre il 24% : Ascolti Ciao Darwin 8: Paolo Bonolis stravince con il 24,6% sull’ultima puntata de La Corrida È andata in onda ieri sera una delle puntate più attese di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, che ha visto sfidarsi Web contro TV. E anche ieri sono stati ottimi gli Ascolti del programma di Paolo Bonolis che ha vinto la serata, è cresciuto ancora e ha segnato 4.392.000 telespettatori e il 24.6% di share. Una crescita di ben 2 punti ...

Ascolti tv - dati auditel : oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Barbara d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

