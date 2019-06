Armi | Londra sospende vendita ai sauditi | “Non considerate violazioni e ricadute sulle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Nel processo decisionale il governo ha compiuto un errore di diritto riguardo a un aspetto significativo”. Ovvero “non è giunto a valutazioni conclusive sul fatto che la coalizione guidata daiavesse commessodel diritto internazionale umanitario in passato, durante il conflitto in Yemen, e non ha fatto nessun tentativo di giungervi”. I ministri, cioè, non hanno valutato correttamente il contributo dellevendute all’Arabia Saudita alle vittime civili nei bombardamenti indiscriminati condotti da Ryad nello Yemen. Per questo motivo la Corte d’appello diha dichiarato illegale la procedura finora seguita e il governo britannico ha deciso dire l’ok al via libera di nuove forniture dialla monarchia dei Saud e agli altri Paesi della coalizione coinvolta nella guerra. Lo ha annunciato il ministro del Commercio ...

