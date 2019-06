Spunta l’anello! Argentero e Cristina Marino pronti alle nozze (Di giovedì 20 giugno 2019) Luca Argentero e Cristina Marino fanno coppia fissa ormai da quattro anni e l’ultimo scatto ha scatenato i sospetti sulle (possibili) nozze.Nell’ultima foto – pubblicata sul profilo Instagram di lei – i due si baciano in riva al mare. Sarebbe impossibile non notare il bellissimo anello con diamante che è Spuntato al dito della ragazza e che ruba quasi la scena. La didascalia non aggiunge nulla a quello che la foto già trasmette da sola: “Love” scrive soltanto Cristina, che non ha bisogno di dire altro.



Sui social i due hanno sempre pubblicato bellissimi scatti di coppia che li ritraggono in momenti assolutamente sereni, dove la complicità si tocca con mano. I due, che hanno sedici anni di differenza, hanno cercato di essere il più discreti possibile sul loro amore. Se inizialmente erano in molti quelli pronti a scommettere che la loro relazione sarebbe durata soltanto qualche mese, oggi Luca Argentero e Cristina Marino hanno dimostrato di fare davvero sul serio.



E lei, come probabilmente moltissime donne, aveva spiegato che il suo sogno sarebbe stato ricevere la proposta in riva al mare. Quale luogo migliore, se non quello mostrato nella foto in questione?



Per Luca Argentero si tratterebbe del secondo matrimonio. Il primo venne celebrato ormai dieci anni fa: era il 2009 quando l’attrice Myriam Catania divenne sua moglie, ma il matrimonio non ha resistito alla prova del tempo e i due si sono separati nel 2016, condividendo la responsabilità dell’educazione del figlio Jaques.



L’anno successivo, Luca ha incontrato Cristina Marino.I due si conoscevano già dal 2015, anno in cui entrambi avevano preso parte al film Vacanze ai Caraibi, ma non era scoccata la scintilla. All’epoca, infatti, Luca era ancora un uomo sposato e oggi – a divorzio avvenuto – sembra pronto a ricostruire la propria felicità accanto a Cristina.