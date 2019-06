Anziani plagiati dalla badante | la fanno erede di 800mila euro

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Giorgia Baroncini Dalle indagini è emerso che la donna, fin da subito, era riuscita a raggirare i due con la falsa promessa di accudirli fino al decesso Approfittando della fragilità psicologica e fisica di una coppia di facoltosi, ha tentato di appropriarsi di tutti i loro beni. Così unadi nazionalità rumena è stata denunciata per il reato di circonvenzione di incapace e furto aggravato ai danni dei due. È stato un familiare della coppia ad allertare la Guardia di finanza di Gorizia che ha avviato le indagini. È così subito emerso che la donna, fin da subito, era riuscita a raggirare i due con la falsa promessa di accudirli fino al decesso. Come riporta il Gazzettino, lasi era in questo modo fatta nominareuniversale di tutto il patrimonio, stimato in circa. La donna ha plagiato i dueche, come hanno evidenziato le ...

