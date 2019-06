Anna Ferzetti | conduttrice della cerimonia dei Nastri d’Argento 2019 | racconta a OM la

optimaitalia

Anna Ferzetti ha ottenuto la sua prima candidatura ai Nastri d'Argento per il ruolo in Domani è un Altro Giorno: attrice dalla lunga esperienza teatrale, approdata in tv con diverse fiction e come conduttrice della striscia pre-festival per l'ultima edizione di Sanremo, è ora in corsa per il premio del sindacato dei giornalisti cinematografici nella categoria Miglior Attrice non Protagonista per l'interpretazione di Paola nel film di Simone Spada. Tratto dal film Truman di cui è un adattamento pressoché pedissequo, Domani è un Altro Giorno vede la Ferzetti nei panni della sorella del protagonista Giuliano (interpretato da Marco Giallini), malato terminale che rifiuta di sottoporsi ad inutili cure e decide di abbandonarsi

