Angela Nasti ha già dimenticato Alessio Campoli? La nuova segnalazione

Gossip U&D - giungono segnalazioni sul web : Angela Nasti frequenterebbe Guido Grimaldi : Nuove ombre su Angela Nasti e su quello che ha raccontato per spiegare perché è finita tra lei ed Alessio Campoli: nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un Gossip secondo il quale la giovane avrebbe un flirt con un facoltoso imprenditore. Il blog Isa&Chia, ad esempio, ha riportato la segnalazione inviata da una lettrice, relativa ad una serata che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trascorso di recente a Capri: sembra, ...

Giulia Cavaglia difende Angela Nasti - frecciatina a Sara Affi Fella? : Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta commentano la situazione di Angela e Alessio La fine della storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli sta facendo parlare anche troppo. La ex coppia uscita da Uomini e Donne ha però spiegato tutta la verità sulla loro rottura, sperando di mettere a tacere la polemica che li ha travolti […] L'articolo Giulia Cavaglia difende Angela Nasti, frecciatina a Sara Affi Fella? proviene da Gossip e Tv.

Angela Nasti e Alessio Campoli : tutta la verità sulla fine della loro storia : Dopo la tanto discussa separazione ora parlano Angela Nasti e Alessio Campoli. La coppia, che dopo la scelta a Uomini e donne è durata quanto un battito di ciglia, spiega come siano andate le cose e lo fa dalle pagine del magazine del programma, come riporta Isaechia. La tronista afferma: “[…] Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va. ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli : le ragioni della storia finita : A sole 2 settimane dalla scelta di Angela Nasti verso Alessio Campoli è scoppiata la coppia unita a Uomini e Donne. Una rottura (condivisa), annunciata sui social e per questo seguita da un polverone di polemiche dei fan della coppia che, increduli, hanno attaccato la ragazza accusandola di essersi comportata come Sara Affi Fella. Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ma ...

U&D - Angela Nasti racconta : 'Alessio fuori non era la stessa persona - non è andata' : Dopo giorni di notizie e rumors sull'addio tra Angela Nasti e Alessio Campoli, oggi finalmente sono stati i diretti interessati a parlare. Sulle pagine del nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista ha spiegato perché tra lei e il corteggiatore che ha scelto è finita così in fretta: secondo la ragazza, il romano avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti una volta che le telecamere si sono spente. A chi ipotizza un ...

Alessio Campoli si sfoga su Angela Nasti : “Non avrei immaginato…” : Uomini e Donne: Alessio Campoli spiega come è finita con Angela Nasti Alessio Campoli ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della storia con Angela Nasti e lo ha fatto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. In molti aspettavano la versione del corteggiatore romano che, durante il percorso nel Trono Classico, era spiccato per la sua genuinità. La crisi con Angela Nasti sarebbe arrivata dopo appena tredici giorni di frequentazione. Il ...

U&D - Angela Nasti confessa : 'Non sto bene - d'ora in poi da parte mia ci sarà silenzio' : Angela Nasti è al momento una delle ex troniste più discusse del programma televisivo Uomini e Donne. La ragazza è finita al centro dell'attenzione per via della sua relazione con l'ex corteggiatore Alessio Campoli. La loro love story è infatti terminata dopo soli 10 giorni circa dall'avvenuta scelta. Sul web la ragazza è stata parecchio criticata ed accusata di aver voluto fare solo business. Alcuni fan del programma l'hanno anche paragonata a ...

Angela Nasti - le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD : Angela Nasti e la dedica a Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne: “Ti voglio bene” Angela Nasti parla del suo rapporto con Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne. La giovane ex tronista fa una dolcissima dedica alla sua compagna d’avventura, con cui inizialmente i rapporti non erano così pacifici. Infatti, a inizio percorso tra le […] L'articolo Angela Nasti, le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD proviene da ...

Angela Nasti criticata sbotta : "È inutile che continuate a parlare male di me..." - : Riccardo Palleschi La rottura tra la Nasti e Alessio Campoli continua a far discutere, Angela risponde alle critiche La prematura fine della relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli, continua a suscitare molte polemiche. I due, infatti, non appena allontanatosi dai riflettori degli studi di Canale 5 hanno capito subito di non essere fatti l'uno per l'altra. Angela Nasti risponde alle ...

U&D - Angela Nasti canta 'Casa' in auto : i fan pensano ad una dedica per Alessio : Dopo aver ufficializzato la fine della loro breve frequentazione, Alessio Campoli e Angela Nasti tornano al centro del gossip per un presunto effetto nostalgia che avrebbe colpito entrambi nelle ultime ore. Stando a quello che riportano molti siti di gossip, ieri sera sia l'ex tronista che il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne, hanno usato Instagram per lanciare dei romantici messaggi: lei ha cantato in macchina il brano che ha ...

Angela Nasti e Alessio Campoli ci riprovano? : Angela Nasti e Alessio Campoli hanno seminato sui social alcuni indizi che hanno fatto pensare ad un riavvicinamento: solo qualche giorno fa i due avevano ufficializzato la rottura dopo Uomini e Donne, Cosa sta succedendo nelle ultime ore tra Angela Nasti e Alessio Campoli? La coppia, scoppiata pochi giorni dopo la fine di Uomini e Donne, pare si stia riavvicinando, almeno secondo quanto notato sui social da alcuni fan dell’ex ...

Guerra Social tra Angela Nasti e La Sorella Chiara Nasti! : Angela Nasti ex tronista di Uomini e Donne, sta litigando aspramente con la Sorella influencer Chiara Nasti. Tutta colpa di un brand di costumi. Ma si sospetta una pura strategia commerciale. Ecco tutti i dettagli! In questi giorni si fa un gran parlare di Angela Nasti. La ex tronista infatti, dopo essere uscita da Uomini e Donne felicemente fidanzata, almeno così tutti credevano, ha diChiarato dopo circa una settimana che la relazione con ...

Chiara Nasti smentisce la sorella : 'Angela dice di avere un brand in comune ma è solo mio' : Dopo aver difeso Angela Nasti dalle tante critiche che ha ricevuto ultimamente, sua sorella Chiara ci ha tenuto a fare un'importante precisazione: sul profilo Instagram della fashion blogger, in queste ore sono stati caricati dei video di smentita ad una cosa che ha detto l'ex tronista. Alla 20enne che ha sostenuto di non aver bisogno di Uomini e Donne per fare pubblicità ai suoi bikini, l'influencer, ha risposto che il brand in questione è ...

U&D - addio tra Angela Nasti e Alessio - lui difende la ex sui social : 'Non porto rancore' : A poche settimane dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne, è già finita tra l’ex tronista e Alessio Campoli, il corteggiatore scelto lo scorso maggio a discapito di Luca Daffrè. Molte le polemiche sui social dopo la notizia dell’avvenuta rottura tra i due fidanzati, con molti utenti che hanno accusato la Nasti di aver preso in giro il programma di Maria De Filippi, convinti che la ragazza abbia partecipato al programma solo per ottenere ...