Andrea Camilleri come sta | il bollettino medico di oggi | «Condizioni stazionarie ma

Viva Andrea Camilleri - marxista impenitente : Andrea Camilleri ha avuto una storia personale lunga e complessa, ha conosciuto il fascismo, il dopoguerra, ha attraversato l'Italia repubblicana e l'ha vista arrivare fino ad oggi. Per quanto successo abbia ottenuto con i suoi libri, non ha mai occupato posizioni di potere. Nondimeno non ha mai lesinato di criticarlo. L'ha fatto persino pochi giorni fa. "marxista impenitente", dunque, nel suo caso è un complimento.Continua a leggere

Andrea Camilleri : Feltri “Mi dispiace se muore” - ecco come sta : Andrea Camilleri: Feltri “Mi dispiace se muore”, ecco come sta Alla notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Andrea Camilleri, scrittore noto soprattutto per aver creato il personaggio del Commissario Montalbano, colpito da un arresto cardiaco lunedì 17 giugno 2019, in tantissimi hanno mostrato affetto o comunque commentato la vicenda del Maestro. A questi si aggiunge anche il famoso giornalista e direttore di Libero Vittorio ...

Il bollettino medico di Andrea Camilleri : "Condizioni ancora critiche. Continua il supporto intensivo" : Le condizioni di Andrea Camilleri restano critiche. È il bollettino medico delle 12 diffuso dall’ospedale Santo Spirito di Roma. “Dall’ultimo bollettino medico delle 17.00 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche dello scrittore Andrea Camilleri, che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso ...

Vittorio Feltri : “Andrea Camilleri? Mi dispiace se muore ma mi consolerò pensando che Montalbano non romperà più i co****i” : “Andrea Camilleri? Non l’ho mai conosciuto, però è chiaro che la sua capacità di applicare criteri matematici ai suoi racconti mi ha sempre sorpreso e ne sono ammirato. Mi dispiace, quando un uomo vecchio muore c’è sempre un certo dolore. Però mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più i coglioni. Basta, mi ha stancato”. A dirlo senza troppi peli sulla lingua è Vittorio Feltri ai microfoni de I Lunatici su ...

Andrea Camilleri - il mistero del 4 dicembre 2018 : soccorso a casa per una ferita al polso : Camilleri lo ha più volte ripetuto: «Montalbano finisce quando finisco io. La sua fine l'ho già scritta 13 anni fa. Ma Montalbano è un personaggio letterario...»....

Andrea Camilleri - i medici : “È un paziente forte ma le condizioni restano critiche” : Le condizioni dello scrittore siciliano Andrea Camilleri sono stabili: il paziente è forte e resiste. Questo quanto riporta l'ultimo bollettino, rilasciato alle ore 17.00 dall'ospedale Santo Spirito di Roma, dove l'autore è stato ricoverato ieri mattina per un infarto. Da ieri sera lo scrittore è in rianimazione. La prognosi è riservata.Continua a leggere