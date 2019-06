Ancora sotto zero L' Istat fotografa un' Italia in ulteriore arretramento

Bce - Draghi : “Il quantitative easing ha Ancora spazio considerevole”. Dopo le sue parole spread torna sotto quota 250 : Il presidente della Bce, Mario Draghi, dal Portogallo annuncia che “il programma di acquisto di asset”, ovvero il quantitative easing, “ha ancora uno spazio considerevole” e che “ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti” a disposizione della Banca centrale europea. Sono bastate queste parole per scivolare lo spread sotto i 250 punti ...

Mediterraneo Ancora cimitero sotto le onde : naufragio nell’isola di Lesbo : A differenza di quello che si vuol far credere, i naufragi e le morti dei migranti continuano a susseguirsi in un Mediterraneo che si conferma, ancora oggi, cimitero sotto le onde. naufragio nell'isola di Lesbo Dell’ultimo naufragio dà notizia la Guardia Costiera greca, che coadiuvata da una motovedetta di Frontex, è riuscita a mettere in salvo 57 persone. L’imbarcazione era salpata dalla costa della Turchia, vicino ad Ayvalik; il salvataggio, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Giugno : È toccato Ancora una volta al sottosegretario Molteni presentarsi a rappresentare l’Italia davanti ai ministri dell’Interno degli altri 27 Paesi membri : Politica show Salvini va da Barbara D’Urso e salta un altro Consiglio Ue Il leghista, tra comizi e ospitate tv, diserta la riunione dei ministri dell’Interno sui rimpatri di Tommaso Rodano I nuovissimi mostri di Marco Travaglio Spunti e appunti per una nuova, grande commedia all’Italiana a episodi, nella migliore tradizione de I mostri e I nuovi mostri. Il sindaco da balcone. Arrestato per corruzione e turbativa d’asta, il sindaco leghista ...

Baltimora Ancora sotto cyber sequestro : documenti riservati finiscono su Twitter : Hacker (Getty Images) Gli hacker che tengono in ostaggio digitale la città di Baltimora hanno pubblicato su Twitter, tramite un loro account, dei documenti pubblici sottratti durante l’attacco. Secondo quanto riportato dal Baltimore Sun (possibile limitazione a causa del Gdpr), l’account sarebbe stato sospeso immediatamente dopo che questo aveva pubblicato i dettagli della cartella clinica di una donna deridendo il sindaco della città, Bernard ...

Meteo - Ancora maltempo : sarà un weekend con mezza Italia sotto la pioggia : Tempo ancora prevalentemente soleggiato giovedì, ma già da domani torneranno pian piano i temporali. E nel prossimo weekend, fanno sapere gli esperti Meteo, un ciclone porterà ancora instabilità con piogge e temporali. Secondo le previsioni Meteo, tra sabato e domenica mezza Italia sarà sott’acqua. Un ciclone porterà ancora instabilità con pericolo piogge e locali temporali e, stando alle previsioni degli esperti de ilMeteo.it, sarà ...

Meteo - weekend Ancora maledetto : ondata di freddo artico e neve - dove si scende sotto i 4° : Un maggio freddo, gelido, con temperature basse così come non si vedevano da decenni. E se le previsioni danno conto di un ritorno a temperature elevate per la fine del mese, danno parimenti conto di un nuovo, brusco e verticale, calo termico per il weekend di questa settimana. Mare e gite fuori por

“In Umbria? Operato della giunta positivo”. Così il Pd lascia Ancora tempo alla governatrice sotto inchiesta : Non solo il caso Catiuscia Marini non è ancora chiuso, ma il Partito democratico neppure riesce a mettersi d’accordo sulle dimissioni della presidente dimissionaria della Regione Umbria. E, di fatto, le lascia ancora tempo. Coinvolta nell’inchiesta che ha travolto la sanità regionale e nonostante uno dei suoi assessori sia finito agli arresti domiciliari, i democratici stanno valutando l’ipotesi di salvarla ancora. Il regista è ...

Davide Ancelotti : “Bellissima partita sotto tutti gli aspetti - stagione positiva. Il prossimo anno sarà Ancora migliore! Se va via Allan? Vi dico che…” : L’intervista di Davide Ancelotti a Sky Sport L’allenatore in seconda del Napoli, Davide Ancelotti è intervenuto a SKY Sport al termine di SPAL-Napoli: “E’ un po’ che lavoriamo insime io e papà, stare in panchina con lui è molto emozionante ma ora sono abituato e mi concentro più su cosa deve fare la squadra in campo. Abbiamo fatto una bellissima partita sotto tutti gli aspetti. Anche se la partita non aveva ...

Comunali Sicilia - alle 12 affluenza per il ballottaggio Ancora sotto 11%. Cinque punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei Cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 12, quasi l’11% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 4,4% in meno rispetto al primo turno (15,3%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 24.820 su 226.546. Il calo più importante si registra a Mazara del Vallo -5,76% (13,75% contro 19,51%), seguita poi da Monreale con -5,34% ...

Nuoto. Federica Pellegrini Ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvicinamento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...

Monterotondo - uomo che ha sparato a ladro è sotto scorta. 'Legge su legittima difesa Ancora non valida' : 'Ho paura e temo ritorsioni' afferma Andrea Pulone che venerdì pomeriggio avrebbe colpito un componente della banda mentre cercavano di introdursi nella sua villetta. Per lo sparatore potrebbe ...

Lo street artist sotto pseudonimo colpisce Ancora : Mussolini capovolto e fucsia : Per colpire ha scelto tre punti della città ritenuta una delle roccaforti della Resistenza partigiana, Torino: Rondò della Forca, via XX Settembre e via Corte d'Appello. Andrea Villa, lo street artist ...