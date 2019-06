Ambiente | tre caretta caretta salvate riprendono il mare a Palermo

Acqua - Ambiente e agricoltura : annullato il viaggio del “Treno del pensiero” : E’ stato annullato il secondo viaggio “ Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri”. Per intervenute cause tecniche – si spiega in una nota – l’evento “Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri”, in programma oggi, 15 giugno, è stato annullato. L'articolo Acqua, ambiente e agricoltura: annullato il viaggio del “Treno del pensiero” sembra ...

Acqua - Ambiente e agricoltura : continua il viaggio del “Treno del pensiero” : Fare il punto sulle buone pratiche che permettono la raccolta e il recupero dell’Acqua, parlare delle tecniche di riutilizzo delle acque reflue, approfondire le origini dell’agricoltura mediterranea, agricoltura che da sempre ha avuto un grande rispetto della risorsa idrica e del suo parsimonioso utilizzo, questi gli argomenti all’ordine del giorno del secondo viaggio “Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri” ...

Ambiente - progetto PFU Zero : a Gaeta raccolti oltre 3.200 kg di pneumatici fuori uso : PFU Zero sulle coste italiane, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati in mare e a terra di Marevivo ed EcoTyre, arriva a Gaeta: recuperate oggi 400 gomme giunte a fine vita, per un totale di oltre 3.200 kg. I subacquei di Marevivo hanno lavorato nel golfo di Gaeta, mentre Gummy, la mascotte di EcoTyre, ha coinvolto i ragazzi presenti in giochi e attività di animazione spiegando loro ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - ecco l’impietosa classifica dell’Onu senza i primi tre posti : Chi annuncia lo stato di “emergenza climatica” e chi non crede ancora al cambiamento climatico. Chi punta tutto sulle rinnovabili e chi ha dichiarato guerra alla plastica monouso: nel mondo ogni Paese deve fare i conti con inquinamento, riscaldamento globale e conseguenze dei cambiamenti climatici. Per tenere alta l’attenzione, è stata istituita dalle Nazioni Unite la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi. Gli obiettivi ...

Giornata mondiale dell'Ambiente : oltre 1 milione di utenti su Change.org chiedono un "Rinascimento verde" per l'Italia : #RinascimentoVerde è il movimento che su Change.org raccoglie le petizioni maggiormente seguite dagli utenti della...

Ambiente - Sicilia : raccolte tre tonnellate di rifiuti alla foce del fiume Platani : L’impegno civico suggella l’inizio del progetto HALIKÒS per la prevenzione dell’inquinamento della foce del fiume Platani. Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto l’associazione ambientalista Marevivo – Delegazione provinciale di Agrigento ha deciso come primo intervento di prevenzione e riqualificazione dell’area protetta di organizzare una giornata ecologica che ha visto coinvolte molte scuole del territorio, in ...

La ministra dell’Ambiente messicana si è dimessa per aver costretto un aereo a decollare in ritardo per aspettarla : La ministra dell’Ambiente messicana Josefa González Blanco si è dimessa per aver costretto un aereo a decollare in ritardo per aspettarla. Lo scorso venerdì, González Blanco doveva volare da Città del Messico a Mexicali: siccome però era in ritardo, per non

Ambiente : iniziativa #PlasticFreeGc a Reggio Calabria - centinaia di studenti all’Arena dello Stretto : centinaia di giovani allievi degli istituti superiori reggini hanno affollato l’Arena dello Stretto a conclusione dell’iniziativa #PlasticFreeGc, fortemente voluta anche a Reggio Calabria dalla Capitaneria di Porto reggina e sposata pienamente dalla Città metropolitana, che ha concesso il patrocinio – insieme al Comune di Reggio Calabria – alla manifestazione, e ha fornito 600 borracce in materiale non plastico. In sette differenti spiagge, da ...

Nucleare - Isin : “Non sono state rilevate anomalie su Ambiente e alimenti nell’area Itrec” : “Non sono emerse anomalie rilevanti, dal punto di vista radiologico, dall’indagine sulla radioattività relativa all’ambiente e ai prodotti alimentari effettuata nell’area circostante l’impianto Itrec di Rotondella”. Questo, in sintesi, il risultato del monitoraggio straordinario della radioattività ambientale che è stato condotto, nel periodo maggio – dicembre 2018, dall’Ispettorato nazionale per ...

Plastica - tra Elba e Corsica un’isola di rifiuti lunga decine di chilometri. LegAmbiente : “Oltre la metà sono oggetti monouso” : Una nuova isola di rifiuti di Plastica, lunga qualche decina di chilometri, sta andando alla deriva nel Mediterraneo, portata dalle correnti nelle acque tra l’Elba e la Corsica. Lo ha confermato a France Bleu RCFM François Galgani, biologo e responsabile dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) di Bastia, sottolineando che si tratta di un fenomeno ormai noto, causato all’accumulo di Plastica e da una certa ...

Ambiente : i batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave della mobilità del futuro : Una scoperta, descritta sulla rivista Science, potrebbe portare alla progettazione di nuovi catalizzatori in grado di convertire il metano – potente gas serra– in metanolo –usato nei combustibili – e riutilizzabile rapidamente, utilizzando dei batteri. Questi batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave per i carburanti del futuro. Il loro misterioso meccanismo di funzionamento è stato studiato per anni ed adesso un gruppo della ...

Trentino - ritrovo con 600 jeep ai piedi delle Dolomiti : “No - salvaguardiamo l’Ambiente”. Apt : “Lasciatecelo fare” : Seicento jeep per tre giorni nel cuore delle Dolomiti, a rombare sotto le Pale di San Martino, scorrazzando sui prati e nei boschi di un lembo incantevole del Trentino. Sembra una provocazione, visto che proprio nel 2019 ricorre il decimo anniversario della elezione di queste montagne a patrimonio universale dell’Unesco. Ma non lo è. Il Camp jeep 2019, organizzato da Fca, che richiamerà qualche migliaio di persone da tutta Europa con i ...

Pfas : l’Assessore all’Ambiente del Veneto incontrerà il Ministro : L’Assessore all’ambientedella Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin incontrera’ il Ministro dell’ambientegiovedi’ 2 maggio e nell’occasione chiedera’ venga fatto il punto sulle misure necessarie per contrastare l’inquinamento da Pfas nel Po. Giovedi’ prossimo, infatti, il Ministro ha convocato a Roma la Conferenza del Bacino Padano, a cui parteciperanno tutti i responsabili ...