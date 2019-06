Alimentare | balzo record delle uova | star del carrello alimentare nel 2018

Alimentare Made in Italy : vola l’export - balzo del 13 - 3% : volano le esportazioni dell’Alimentare nazionale che fanno registrare un balzo del 13,3% che per dimensione del settore e tasso di crescita traina l’intero Made in Italy. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio estero dell’Istat ad aprile rispetto allo scorso anno. “Si tratta in realtà – sottolinea la Coldiretti – del consolidamento del successo dell’Alimentare nazionale nel mondo che nei ...