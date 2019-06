Alessandro Borghi sostiene i ragazzi del Cinema America a Roma e annuncia azioni contro

Cinema America Alessandro Borghi nuovo messaggio «La politica non c’entra niente - siete soltanto dei parassiti» : Il Cinema America resiste ! Sono stati identificati gli aggressori di sabato scorso a Trastevere. Si tratta di alcuni esponenti di CasaPound. Mentre il presidente del Piccolo America, Valerio Carrocci resiste è arrivata nelle ultime ore un’altra violenta risposta da parte dei sostenitori ...

Alessandro Borghi a Roma incontra pubblico e studenti venerdì 7 giugno per Sulla Mia Pelle : come partecipare : Alessandro Borghi continua ad incontrare il pubblico della sua città per parlare del film Sulla Mia Pelle, in cui ha interpretato magistralmente - vincendo per questo un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista - il geometra Romano Stefano Cucchi nella sua ultima settimana di vita. L'attore Romano aveva già preso parte alla proiezione pubblica in piazza San Cosimato a Trastevere insieme al resto del cast e al regista Alessio ...

Alessandro Borghi in piazza per Sulla Mia Pelle schierato a favore dei codici identificativi per la polizia (video) : Primo ospite della rassegna Cinema In piazza a Trastevere, insieme al resto del cast e al regista Alessio Cremonini, Alessandro Borghi ha partecipato con orgoglio alla proiezione pubblica e gratuita in piazza San Cosimato del film Sulla Mia Pelle, che gli è valso un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per il ruolo di Stefano Cucchi nel racconto della morte del giovane geometra romano dopo un arresto per droga nel 2009, oggetto di ...

Dopo Alessandro Borghi - anche Luca Marinelli cede al fascino di Netflix e si unisce a Charlize Theron in The Old Guard : Alessandro Borghi e Luca Marinelli sono due dei volti italiani più promettenti quando si parla del nostro cinema. Il grande pubblico li conosce bene e se il primo è il volto di Suburra, non solo al cinema ma anche su Netflix, il secondo ha avuto la sua consacrazione con Lo chiamavano Jeeg Robot e il biopic dedicato a Fabrizio De Andrè, per Rai1, Dopo. Le novità per lui non sono finite perché adesso potrebbe davvero arrivare la svolta nella ...

Alessandro Borghi al Wired Next Fest : “Essere disposti ad ascoltare ci salverà - quello che è mancato nel caso Cucchi” : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alessandro Borghi non è più una giovane promessa del cinema italiano: dopo gli esordi più che promettenti con titoli come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima, si è rapidamente affermato come uno degli interpreti più versatili, originali e coraggiosi del nostro cinema, passando per Fortunata di Castellitto, The Place di Genovese e Napoli Velata di Ozpetek. Di recente poi ha ...

EPCC : Alessandro Borghi e Cattelan cantano i Backstreet Boys (VIDEO) : EPCC 2019, Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan cantano i Backstreet Boys. Ecco il video dalla puntata del 9 maggio (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, tra gli ospiti, oltre a Giorgio Locatelli (che sarà ancora giudice di Masterchef) c’era anche l’attore Alessandro Borghi. Oggi quasi sempre sui titoli di giornali per gli ultimi progetti dell’attore, come Sulla Mia ...

E poi c'è Cattelan : ospiti di stasera Alessandro Borghi - Giorgio Locatelli e Salmo : Alessandro Cattelan si esibirà con l'attore Alessandro Borghi sulle note dei Backstreet Boys, metterà alla prova le sue "abilità culinarie" con il giudice di MasterChef e percorrerà le vie di Milano "a bordo" della Cabriolet di Salmo.

Francesco Totti dice no alla serie tv su di lui e “boccia” Alessandro Borghi : “Carlo Verdone potrebbe fare la mia parte” : In questi giorni non si è parlato d'altro. Sono tutti in attesa di capire se ci sarà o meno questa fantomatica serie tv ispirata a Francesco Totti o se si tratterà solo di una docu-fiction che niente ha a che vedere con storie intricate, lunghe passioni e l'amore per la famiglia e il calcio da reinterpretare e portare sul piccolo schermo. Al momento tutto sembra un po' confuso e a complicare le cose ci ha pensato il diretto interessato che ...

Bari International Film Festival : trionfa Ricordi? di Valerio Mieli - Alessandro Borghi e Linda Caridi i migliori attori del Bif&st 2019 : BIFF 2019: I premi della decima edizione Si è appena conclusa la decima edizione del Bif&st 2019, il Bari International Film Festival. Tanti sono stati i protagonisti del cinema italiano e non solo a soggiornare nella costa pugliese per presenziare eventi e anteprime dei Film che usciranno prossimamente ...

Bif&st - assegnati i premi : ancora un riconoscimento per Alessandro Borghi : Quella che si avvia a concludersi, è stata una stagione fortunata per il giovane cinema italiano: infatti, anche se il grande pubblico ha continuato a disertare le sale, numerosi autori alle prime armi si sono distinti con film personali e dai contenuti profondi. A testimonianza di questa annata felice, la sezione di "Opere prime e seconde" dell’ultimo Bif&st – Bari International Film Festival si è dovuta allargare, fino ad ospitare ben 15 ...

Un Capitano - Alessandro Borghi o Luca Marinelli nei panni di Francesco Totti? : Realizzare una serie tv dedicata al mondo del calcio è cosa difficile. Realizzarla su un'icona come Francesco Totti, anche. Eppure, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, presto sarà realtà: Wildside ha infatti acquistato i diritti di "Un Capitano", l'autobiografia del Numero 10 della Roma (oggi dirigente della squadra) scritta da lui stesso con il giornalista Paolo Condò ed edita da Rizzoli.Totti non sarà al centro solo del racconto ...

Alessandro Borghi sarà Francesco Totti nella serie ispirata al libro autobiografico Un Capitano? : Con la notizia che Wildside ha acquistato i diritti del libro di Francesco Totti per farne una serie tv, parte il toto-nomi sul protagonista. O meglio, il tam tam mediatico che vorrebbe solo uno, solo Alessandro Borghi, favorito per ottenere il ruolo del Capitano della Roma che ha lasciato il calcio da due anni ma resta idolo dei tifosi e bandiera giallorossa. Wildside ha annunciato che il libro autobiografico di Francesco Totti Un Capitano, ...