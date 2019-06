Alberto Urso | Sono fidanzato solo con la musica

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Gianni Nencini Il vincitore di Amicisi confida sulle pagine di Oggi: "Per oracon la, Maria De Filippi è una seconda mamma", il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si confessa in un'intervista al settimanale Oggi e rivela: "con la". Il giovane tenore sembra voler mettere subito le cose in chiaro: per quanto "emozionato e onorato" per il momento di successo e per l'affetto dei fan dice di voler mantenere i piedi ben saldi per terra. "Iopienamente consapevole di quanta strada ho ancora da fare, quanto studio da affrontare e quanti ostacoli e sacrifici da superare e vivere", ammette con umiltà.è determinato: "Il tempo per me è il tempo dello studio e del lavoro. In questo momento non cerco null'altro". Con questa affermazione il cantante sembra escludere ...

