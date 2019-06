Al Salone Nautico di Venezia presentato il progetto Green&Blu dell’associazione Kinéo

aldiladelcinema

(Di giovedì 20 giugno 2019) Oggi, al, primo step delGreen&BluCulturale, promotrice del Premioalla Mostra del Cinema di. L’evento #EnjoyRespectndSaveyourSea, realizzato col patrocinio e in collaborazione col Comune di, ha dato voce ad alcune delle più importanti realtà del mondo della cultura e della scienza che hanno portato la loro testimonianza sulla salvaguardia del Pianeta, con un focus specifico sul mare. Anticipato dalle dichiarazioni di Marco Cattaneo direttore del National Geographic che ha rap, grazie anche alle opere dell’artista Mandy Baker, il futuro di un mare invaso dalla plastica, l’intervento scientifico di Francesca Santoro, responsabile mondiale delUNESCO “Ocean for all”, il manuale che insegna ai docenti come sensibilizzare i ragazzi alla responsabilità. Ocean for All, già testato in diversi ...

teatrolafenice : ?? L’arte della navigazione in tutte le sue più pregiate declinazioni sta per tornare a casa. Oggi, negli spazi dell… - visitmuve_it : #SaloneNauticoVenezia | Anche oggi, e durante tutto il @SaloneVenezia sarà possibile visitare il Sottomarino Enrico… - LuigiBrugnaro : Dopo aver visto il video sulla rete del “ministro Toninelli “ mi sento veramente demoralizzato da tanta superbia e… -