Al Festival del Lavoro confronto su pari opportunità

Solstizio d’Estate - Festival di Yulin : domani in Cina torna il crudele massacro di cani - torturati e trucidati senza pietà : In occasione del Solstizio d’estate, nella metropoli cinese di Yulin (nella provincia cinese del Guanxi) si celebra ogni anno il Dog Meat Festival: la città si trasforma per 3 giorni in un vero e proprio macello a cielo aperto e vengono uccisi senza pietà migliaia di cani di provenienza ignota, che poi vengono cuCinati seguendo varie ricette, e mangiati nel corso della giornata. Oltre alle crudeltà a cui vengono sottoposti, gli animali ...

Innovazione e crescita al centro del Festival del Lavoro 2019 : Milano, 19 giu. (Labitalia) - "Lavoro, Innovazione e crescita" al centro del Festival del Lavoro 2[...]

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’Amica Geniale è la migliore serie drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Da L’Amica Geniale a The Good Doctor e Richard Madden : le serie e i volti premiati al Festival della tv di Montecarlo : Altra cerimonia, altro red carpet e un nuovo, meritatissimo premio per L'Amica Geniale che sbarca al Festival della tv di Montecarlo e conquista tutti insieme ad altri importanti titoli della serialità americana e non solo. Da Escape of the Dannemora a L'Amica Geniale, da The Good Doctor a Lethal Weapon, sono tante le serie che sono state insignite dei prestigiosi Golden Nymphs Awards al Festival della tv di Montecarlo alla presenza del Principe ...

Da Nek a Benji e Fede - tutti gli ospiti del Festival Show a Padova il 30 giugno : Sono ufficiali gli ospiti del Festival Show a Padova il 30 giugno. La kermesse estiva principe del nord Italia è quindi pronta a tornare con una nuova serie di ospiti che saliranno sul primo dei tanti palchi dell'estate e con prima tappa in Veneto. Si parte da Nek, che ha appena rilasciato il suo ultimo album di inediti intitolato Il mio gioco preferito Parte Prima, per continuare con Benji e Fede che avevano invece promesso un lungo periodo ...

A Taormina vacanze tra i vip di Hollywood del Festival del Cinema e mare da sogno : Taormina è la perla dello Jonio. Su questo sono d’accordo praticamente tutti. La città che si affaccia sullo splendido mare di Isola Bella, d’estate si tinge di un tripudio di eventi e attrazioni. Non solo il mare fa di Taormina una delle città più visitate della Sicilia. Sport acquatici, escursioni e una miriade di eventi fanno da scenario alle vacanza trascorse nella città alle falde dell’Etna. A circa 200 metri sul livello del mare, Taormina, ...

Da De Gregori a Veloso - a Bari il meglio del Jazz in un Festival : Dal 29 giugno al 30 agosto, più di 20 performance dal vivo per quasi 2 mesi di rassegna tra i comuni dell’area di Bari e di...

Evan Peters al Giffoni Film Festival : ecco i dettagli sull’arrivo della star di American Horror Story : Evan Peters al Giffoni Film Festival. Questa è la notizia del momento visto che poco fa l'annuncio è arrivato via social e ha già messo in subbuglio i fan di American Horror Story, e non solo. Per anni è stato fatto il nome dell'attore tra i papabili ospiti dell'evento e sembra che l'edizione che prenderà il via tra qualche settimana, sarà finalmente quella giusta. Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale è arrivato l'annuncio degli ...

Pesaro Film Festival - “L’era di Jeeg Robot” : così i film di genere salveranno l’industria del cinema italiano (o no?) : Non c’è cinema senza autori… e senza generi. Al 55esimo Pesaro film Festival fanno sul serio. Il dibattito sì, e sarà il 22 giugno dalle 10 del mattino ad libitum. E pure un librone monografico intitolato: Ieri, oggi e domani – Il cinema di genere in Italia, edito da Marsilio. Tra le pagine e gli interventi qualche certezza e molte speranze sul cinema di genere nella traballante industria cinematografica italiana attuale. Un capezzale sempre ...

Csm - segretario di Mi Racanelli lascia : “Non parteciperò a Festival dell’ipocrisia”. Ma nelle carte spunta il suo nome : C’è un altro magistrato che lascia il posto in quello che è diventato il più grande caso giudiziario degli ultimi anni, ovvero le manovre di magistrati e politici per decidere le nomine degli uffici giudiziari. Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, si è dimesso dalla carica di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente di destra delle toghe che nei giorni scorsi aveva chiesto ai suoi consiglieri del Csm (citati nelle ...

Moda Movie : si conclude in eleganza la 23esima edizione del Festival con i meravigliosi abiti di Lorenzo Riva : Si è conclusa con grande eleganza la 23esima edizione di Moda Movie, evento dedicato alla Moda, che anche quest’anno ha confermato le aspettative di tanti appassionati. Guest star della serata, al teatro Rendano di Cosenza i meravigliosi abiti della collezione L’Or di Lorenzo Riva, che hanno impreziosito la premiazione dei vincitori del concorso per fashion designer, che da anni fa di Cosenza, per qualche giorno, la capitale della Moda ...

Festival della tv di Montecarlo : BEAUTIFUL e le altre - le notizie : Ci siamo. A Montecarlo tutto pronto e il Festival della TV può iniziare! Jessica Alba apre con la presentazione del suo nuovo lavoro LA Finest, ma il mondo delle soap come sempre sarà ben rappresentato. Le soap opera francesi, dalla storica Plus belle vie alle nuove Un si grand soleil e Demain nous appartient, ci saranno tutte e avranno i cast che incontrano i fan. Lo stesso sarà per gli attori di BEAUTIFUL e Febbre d’amore: le soap ...