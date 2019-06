Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino | audio e testo di Vento del Sud

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Soffia brezza d'estate neldeidel Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo.del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno tenuto a seguito del rilascio della raccolta Fino a qui, nella quale hanno incluso anche alcuni inediti. Queste le parole con le quali Federico Zampaglione ha presentato ilin radio dal 21 giugno, ma già disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming a cominciare dal 20 giugno. "del sud è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti. Mi piaceva l’idea di uncaldo e sensuale proveniente ...

