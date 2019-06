Agricoltura : in Sicilia un solo Consorzio bonifica - Musumeci 'riforma epocale' (2) : (AdnKronos) - Il disegno di legge è stato già sottoposto al vaglio delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di categoria e la prossima settima sarà approvato dalla giunta per poi approdare all'Ars. "La Regione - ha spiegato il presidente - si farà carico, con una procedura graduale, di

Agricoltura : 20 mln per ristrutturare e riconvertire vigneti siciliani : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Venti milioni di euro da destinare alle aziende vitivinicole siciliane che vorranno ammodernare e orientare verso il mercato le superfici vitate. Il bando, on line sul sito del Dipartimento regionale dell' Agricoltura , prevede un contributo pari al 50% del progetto riten

E’ un olivicoltore siciliano il nuovo Presidente Nazionale dei Giovani di Conf Agricoltura : “Non posso pensare ad un lavoro diverso. Sono fiero di essere agricoltore: ho costruito, praticamente da zero, la mia azienda agricola: 40 ettari a vocazione olivicola in provincia di Messina, sulle colline di fronte all’arcipelago delle Isole Eolie, specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva da cultivar autoctone della Sicilia tirrenica”. Lo ha detto Francesco Mastrandrea, 33 anni, eletto oggi Presidente dell’Anga, ...

Agricoltura : Bandiera - 'norma organica per grano siciliano' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Una norma organica per la valorizzazione, tutela, controllo, organizzazione della filiera e aggregazione dell’offerta sul grano siciliano. E' l’obiettivo annunciato dall’assessore regionale per l’ Agricoltura Edy Bandiera in occasione della tre giorni sulla valorizzazio

Diana - ConfAgricoltura - : 'Ok intesa CocaCola Italia e Arancia Rossa Sicilia per nuova Fanta Arancia Rossa Igp zero' : Roma, 8 mag., askanews, - 'La collaborazione tra il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP e Coca Cola Italia che ha portato al lancio sul mercato Italiano della nuova bibita Fanta Zero ...