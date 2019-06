Aerei di linea affondati nel mare per creare parchi divertimenti subacquei | nuova

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ad agosto aprirà il Dive Bahrain, un grande parcosott’acqua di 100.000m² al largo di una città del Bahrein che include un Boeing 747 affondato, secondo quanto annunciato dal Paese del Golfo Persico. Il Bahrein spera così di attirare i sub di tutto il mondo con il sito al largo di Diyar Al Muharraq, una città su sette isole artificiali. Considerato come il più grande parco sottomarino del mondo, il suo pezzo forte è il velivolo dismesso e appositamente preparato. Una caratteristica del genere potrebbe essere di dubbio gusto, ma questo non ha scoraggiato i manager del progetto. L’aereo, costruito nel 1981 e lungo 70 metri, è “il più grande mai affondato”, secondo Zayed bin Rashid Al Zayani, ministro dell’industria, del commercio e del turismo del Bahrein. Il progetto sottomarino è il prodotto di una partnership tra il Consiglio Supremo per l’Ambiente, la Bahrain Tourism and ...

