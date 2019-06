Accordo Nissan-Renault sul Cda Ora Parigi può ripartire con Torino

affaritaliani

(Di giovedì 20 giugno 2019) In vista dell'assemblea degli azionisti, in programma il 25 giugno, il nodo del rapporto trae la casa nipponica (ancora martedì utilizzato dal ministro francese Bruno Le Maire per mettere in stand by la trattativa con Fca) dovrebbe sciogliersi. Segui su affaritaliani.it

