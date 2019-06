A Venezia gli aerei storici che hanno preso parte al D-day75

Un concerto sul volo Venezia-Palermo e agli imbarchi dell’aeroporto di Punta Raisi : Il trombone jazz del peruviano Humberto Amesquita aprirà l’edizione del 2019 della Festa internazionale della Musica all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Amesquita suonerà a bordo di un aereo volotea che venerdì 21 giugno, giorno della Festa, collegherà Venezia con Palermo. I fortunati viaggiatori che partiranno dalla città della gondole alle 15,30 condivideranno un’esperienza musicale unica, rigorosamente live, con un musicista di fama ...

Basket - Venezia imbriglia Sassari e Pozzecco è una furia : “Andate affanc…”. Dinamo spalle al muro : l’analisi : Il bello (e il brutto, forse) del Basket è tutto lì, quando a 3 minuti e spiccioli dalla fine della partita Sassari fa ballare Venezia come mai aveva fatto prima: dentro, fuori, Mcgee libero da dietro l’arco per il -1. Niente, palla sul secondo ferro. Dall’altra parte la Reyer sale senza spingere, un passaggio, Daye da 8 metri: canestro. Più 7. Tempo per recuperare, quando mancano poco meno di 180 secondi, ci sarebbe anche. Ma per ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 66-61 - a 5' dalla fine è battaglia al Taliercio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tira cadendo indietro Mazzola, la palla balla sui ferri e poi si incastra tra ferro e tabellone STOPPATA CLAMOROSA DI VIDMAR SU COOLEY 73-64 2/2 Daye Liberi per Daye con 2’32” da giocare, Smith gli tocca il braccio mentre tira cadendo indietro Gran difesa di Bramos con quattro falli, tocca il pallone a Smith che poi non riesce più a controllarlo: rimessa Venezia 71-64 AUSTIN DAYE ...

Terremoto in Friuli Venezia Giulia - nuova scossa a Tolmezzo durante l’adunata Triveneta degli alpini : Una nuova scossa di Terremoto, di magnitudo 3,1 (Ml Richter), e’ stata registrata dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, alle 15.40 di oggi. L’epicentro e’ stato localizzato a un chilometro a ovest di Tolmezzo, a una profondita’ di 4,6 chilometri. E’ la terza replica di magnitudo superiore a forza 3 registrata nella zona dal 14 giugno ...

Venezia - schianto frontale tra bus e auto : morti papà e figlia 14enne sulla strada dell'aeroporto : Scontro frontale tra un bus Atvo e una vettura nel pomeriggio dopo le 18 di sabato 15 giugno sulla Triestina, a Tessera, vicino l'aeroporto di Venezia, all'altezza della curva del Montiron....

Navi da crociera a Venezia - la soluzione migliore è Porto Marghera : E’ quella di Porto Marghera, sulla sponda nord del Canale Nord, la soluzione che maggiormente soddisfa l’esigenza di trovare un’alternativa al transito delle grandi Navi da crociera per il centro storico di Venezia. L’indicazione e’ contenuta in un'”analisi multicriteria” svolta nel settembre 2017 dall’Autorita’ di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, che l’ANSA ha avuto ...

Venezia : niente carta d'identità alla figlia di una coppia gay : E' empasse all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto: pratica sospesa in attesa delle direttive ministeriali

DIRETTA Venezia SASSARI/ Streaming video Rai : gli incroci nei due roster - basket - : DIRETTA VENEZIA SASSARI Streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, gara-1 della finale scudetto di basket Serie A1.

Il Venezia promette battaglia dopo la retrocessione in C - il sindaco : “aspettiamo il Tar” : “La questione non è ancora chiusa perché vedremo cosa dirà il Tar”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a margine della conferenza di presentazione del recupero delle Procuratia vecchie in relazione alla retrocessione del Venezia dopo il ko ai playout contro la Salernitana. “Lo stadio ha già avuto i permessi del Comune, ora sta alla società decidere tempi e modi dell’investimento. Saremo da ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...

Venezia - Cosmi furioso : l’allenatore sbotta in conferenza - Tacopina minaccia battaglia : Lacrime per il Venezia che è retrocesso nel campionato di Serie C dopo la sconfitta ai playout contro la Salernitana. Amareggiato e nervoso Serse Cosmi che al termine della partita ha sbottato. “Più che i rigori ci ha penalizzato il fatto che la Salernitana giocasse per andarci, un’eventualità che noi abbiamo percepito come penalizzante. A livello di dramma sportivo abbiamo accontentato tutti. Chi voleva il sangue l’ha avuto, fino a due ...

Playout Serie B - la doppia faccia della medaglia : le lacrime del Venezia - la festa della Salernitana [FOTO] : 1/26 Paola Garbuio/LaPresse ...

Venezia - casa va a fuoco : marito e moglie morti tra le fiamme : Il dramma si è consumato intorno alle 5 e mezza del mattino di domenica a Marcon, cittadina nella città metropolitana di Venezia. Le due vittime della disgrazia sono un uomo di 87 anni e la moglie di 86 anni, entrambi rimasti intrappolati nella villetta singola in cui abitavano. Dai primi rilievi si tende a escludere un atto doloso.Continua a leggere

Venezia - rogo casa : morti marito e moglie : 9.11 Due anziani, marito e moglie, sono morti in un incendio che si è sviluppato all'interno della loro abitazione a Marcon (Venezia). Le vittime, un uomo di 87 anni e la moglie di 86, sono rimaste intrappolate nella villetta in cui abitavano.Il rogo è divampato intorno alle cinque del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che,una volta entrati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Si indaga per ...