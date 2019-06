A una donna la cattedra di poesia di Oxford? La prima volta andò male

Omicidio stradale - Marco Paolini : «Non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna» : Era il pomeriggio di martedì 17 luglio 2018. Marco Paolini ricorda come avesse l’agenda stampata in testa i giorni precedenti a questa data e quello che è successo dopo. «Il sabato prima avevo finito uno spettacolo, Il calzolaio di Ulisse al Teatro Romano di Verona. Tre serate, precedute da un intenso periodo di prove. Era andata bene. A parte la tosse». La tosse ritorna più volte nel racconto che l’attore fa di quanto gli è accaduto al Corriere ...

GABRIELE CIRILLI/ 'Mia moglie Maria è una donna eccezionale' - All together now - : GABRIELE CIRILLI alla finale di All together Now su Canale 5. Il comico e attore rivela: 'Gigi Proietti mi ha regalato la vita'

Marco Paolini : “Sono un omicida stradale. Non mi perdono di aver causato la morte di una donna” : “Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna. C’è scritto nero su bianco: ‘omicida stradale‘. Capisco la parola usata dal legislatore. La capisco. Bisogna rendere le persone consapevoli del rischio che fanno correre agli altri quando guidano. È giusto”. È passato ormai quasi un anno dall’incidente stradale in cui è rimasto ...

Taranto - arrestato "caporale" sudanese - denunciata una donna : Emanuela Carucci Operazione dei carabinieri a Ginosa, nella provincia ionica. Caricava in un’auto nove persone sfruttate nei campi, tre nel portabagagli Operazione anticaporalato dei carabinieri con l’arresto in flagranza di reato di un 39enne sudanese residente a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. I militari, durante un servizio di controllo sul territorio nella zona occidentale della provincia di Taranto, hanno notato una ...

Maturità 2019 - nelle tracce della prima prova nessuna donna. Zanardo : “Che vergogna. Per il Miur nessuna è degna?” : “Su sette tracce alla Maturità non c’era una donna italiana che valesse la pena inserire. Mi vergogno”. Lorella Zanardo ha fatto dell’emancipazione delle donne la sua battaglia. La porta nelle scuole, dice alle ragazze che i canoni imposti dall’estetica di questa società non rappresentano né loro né il loro valore. Spiega che possono essere chi vogliono, nonostante la realtà voglia spesso farle ripiegare su ...

La scorta di William e Kate investe una donna di 83 anni : Francesca Rossi Una donna di 83 anni è stata investita da una delle moto del seguito dei duchi di Cambridge: le sue condizioni sono gravi ma stabili, mentre William e Kate, dispiaciuti dell’accaduto, vogliono farle visita al più presto Lunedì la Royal Family ha partecipato al Garter Day, la cerimonia dedicata al Nobilissimo Ordine della Giarrettiera che si tiene ogni anno, nel mese di giugno, alla St. George Chapel nel castello di ...

A Padova un pensionato litiga con una donna per un parcheggio e le riga tutta la macchina : litiga con una donna per un posto auto nel parcheggio del centro commerciale. Così, per ripicca, l’anziano pensionato le riga tutta la macchina. È quanto successo - racconta Il Mattino di Padova - fuori dall’Iperlando di Vigonza, nel Padovano:I carabinieri hanno denunciato per danneggiamento G.A.P., ottantenne del posto. Il pensionato aveva bisticciato con una donna di 42 anni per una mancata precedenza in ...

Madame X di Madonna è una possibile Babele del pop (recensione) : A 4 anni da "Rebel Heart" (2015) un nome che ha del classico ma che ha sempre forgiato il nuovo compare nuovamente tra le novità del mese: "Madame X" di Madonna è stato lanciato il 14 giugno. Ci ritroviamo all'ascolto di un disco babelico, una struttura dantesca di brani talmente assortiti da sembrare la tracklist di una compilation. La signora Ciccone, del resto, ha sempre voluto spingere al massimo la sua creatività e ce ne eravamo ...

Marcelo Burlon definisce Madonna "una cessa". Poi si scusa via Instagram Stories : Marcelo Burlon icona di stile ma non esattamente di buon gusto. Nelle scorse ore, lo stilista argentino ormai naturalizzato italianom (noto ai più per la sua recente partecipazione a Pechino Express 2017) si è infatti reso protagonista di uno scivolone social nei confronti della regina del pop Madonna. Pechino Express 2017, Marcelo Burlon e Michele Lamanna sono I Modaioli prosegui la ...

Sparatoria a Toronto - morta una donna : panico in piazza durante la festa per il trionfo dei Raptors : Si macchia di sangue la festa dei Toronto Raptors nelle strade di Toronto: ci sarebbe infatti stata una Sparatoria e una donna sarebbe stata uccisa in piazza Nathan Phillips, durante le celebrazioni....