A San Vito lo Capo il festival musicale Mondo Sounds

A San Vito lo Capo il mare più bello d’Italia 2019 : è regina delle vacanze : San Vito lo Capo è il mare più bello d’Italia 2019. Lo dicono il Touring Club e Legambiente che hanno stilato la guida dei mari più incantevoli delle penisola. La Sicilia, con San Vito Lo Capo, Ustica, Lampedusa e Linosa, il Val di Noto, Pantelleria, il litorale trapanese, entra di prepotenza nella classifica. Alla città di San Vito lo Capo, che si trova in provincia di Trapani, e al suo mare caraibico, Legambiente ha assegnato 5 Vele, il ...

Vito di Modugno – Organ Quartet a ConverSano per Piazzaforte Jazz Fest : Vito Di Modugno (Organo Hammond) è il frontman di un eccellente Quartetto composto da musicisti di riferimento del Jazz italiano:

È a San Vito Lo Capo il mare più bello d’Italia e conquista le 5 vele di Legambiente : Arriva il massimo riconoscimento per una delle più belle perle siciliane. San Vito Lo Capo ottiene le 5 vele della guida «Il mare più bello d’Italia 2019» di Legambiente e Touring Club Italiano. Questa mattina si è svolta nella Capitale la presentazione ufficiale della guida Touring. Così San Vito lo Capo conquista questo prestigioso riconoscimento. Le vele, infatti, sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma ...

Reddito di cittadinanza - scoperto un altro furbetto a San Vito lo Capo : scoperto a San Vito Lo Capo un altro furbetto del Reddito di cittadinanza. Un operaio, C. S., è accusato di percepire indebitamente il Reddito di cittadinanza. È tra i lavoratori edili denunciati dai carabinieri, del comando provinciale, nell’ambito di un’operazione che i militari dell’Arma hanno eseguito ispezionando due imprese di costruzioni e relativi cantieri ad Alcamo e San Vito Lo Capo. All’esito dei ...

Duisburg - Linea di Sangue - Daniele Liotti a Blogo : "Michele Battaglia è un servitore dello Stato. Gomorra? Mi piace ma attenzione ad esaltare soltanto i 'cattivi'" : Daniele Liotti è il protagonista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla Strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.L'attore romano interpreterà il ruolo di Michele Battaglia, "cacciatore di mafiosi" che, dopo la strage, verrà chiamato dalla Kriminalpolizei per catturare i responsabili. Per farlo, Michele Battaglia dovrà collaborare con il collega tedesco Thomas Block, ...

Estate 2019 : Palermo e San Vito Lo Capo regine delle mete preferite dagli italiani : Per le prossime vacanze estive gli italiani sognano il mare. A confermarlo, i dati delle piattaforme digitale per la ricerca di voli e hotel secondo cui nel 2019 il 68%degli abitanti del Bel Paese opterà per una vacanza in una località marittima. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e per ispirare quanti sono ancora indecisi, sono stati analizzati i dati e interrogati gli italiani su ciò che cercano quando si parla di viaggi, ...

Vieni da me - RoSanna Lambertucci e l'invito piccante di Alain Delon : 'Mi invitò in hotel - ma io...' : A Vieni da me , la mitica conduttrice Rosanna Lambertucci ha svelato un aneddoto piccante avvenuto un po' di tempo fa tra lei e l'attore Alain Delon. A Caterina Balivo la Lambertucci ha raccontato di ...

San Vito Lo Capo sotto le stelle : E' in programma l'1 e 2 giugno a San Vito Lo Capo l'appuntamento con "San Vito Lo Capo sotto le stelle" nell'ambito de "I cieli più belli d'Italia"

A San Vito al Tagliamento la trilogia di Alberto Fasulo : La sua città, San Vito al Tagliamento, si prepara alla trilogia dei film del regista Alberto Fasulo, già vincitore del Marc'Aurelio d'Oro al festival del cinema di Roma. Infatti, all'interno della ...

Astronomia - San Vito Lo Capo : tra cucina siciliana e AstroTour sotto “I cieli più belli d’Italia” : Nel weekend 1-2 Giugno in provincia di Trapani, presso il B&B Villa Sauci, si svolgerà “San Vito Lo Capo sotto le Stelle”, un’esperienza proposta dal B&B Villa Sauci ed Astronomitaly per vivere il territorio tra natura, gAstronomia e stelle, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. A pochi passi dal mare cristallino di San Vito Lo Capo e dalla natura incontaminata della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro sarà ...