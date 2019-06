A caccia di vita intelligente aliena | esaminate 1327 stelle in 3 anni | “non abbiamo

Scoperte due sorelle della Terra : caccia alla vita oltre il nostro Sistema Solare : Ad una distanza di appena 12,5 anni luce, nella costellazione dell’Ariete, la Stella Teegarden è la 24ª stella più vicina al Sistema Solare ed è una delle più piccole nane rosse conosciute. Sebbene sia molto vicina, la temperatura di questa stella è di appena 2660°C (il Sole ha una temperatura di 5500°C), e se confrontata con il Sole, la sua luminosità è 1500 volte più debole e la sua massa è 10 volte più piccola. “Proprio per questo ...

Astronomia : i pianeti gioviani e la caccia alla vita : I guardiani dell’Universo sono loro: i pianeti gioviani. Proprio come Giove fa con la Terra, questi mondi giganti potrebbero proteggere il loro sistema planetario da eventuali impatti pericolosi, poiché il loro campo gravitazionale agirebbe come uno scudo protettivo, respingendo nello spazio la maggior parte degli oggetti come meteore, comete ed asteroidi. Gli scienziati sostengono che Giove abbia influenzato profondamente lo sviluppo ...

A caccia dei “ricordi” lasciati dalle onde gravitazionali : (foto: Nasa/Tod Strohmayer, Gsfc/Dana Berry, Chandra X-Ray Observatory) Sono talmente tanto sfuggenti che siamo riusciti a misurarle per la prima volta solamente nel 2016. Eppure le onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo già descritte da Albert Einstein nella teoria della relatività generale, lascerebbero dietro di sé molti “ricordi” che potrebbero testimoniare il loro passaggio. A riferirlo oggi è un team di ricerca ...

A caccia di radioattività nell'ultima centrale nucleare italiana : Antonio Borrelli Inaugurata nel 1963 con una spesa record, l'impianto ha funzionato soltanto per 15 anni e poi è stato spento. Oggi gli italiani pagano oltre mezzo miliardo di euro per costruzione, smantellamento e per i rifiuti "ospitati" in Francia Una delle quattro centrali nucleari italiane sorge lungo l’antica via Appia, proprio sulla linea di confine tra Lazio e Campania, solcata naturalmente dal fiume Garigliano che sfocia nel ...

A caccia di radioattività nella centrale nucleare del Garigliano : Da quasi 15 anni sono in corso i lavori di smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, un'opera mai entrata a regime che gli italiani continuano a pagare Antonio Borrelli centrale nucleare radioattività Sogin ? Luoghi: Sessa Aurunca Latina ...

Volley - Superlega 2019 play-off FINALE. Gara-2 : Civitanova a caccia del riscatto - Perugia vuole rompere il tabu esterno e prendersi il “match ball” : Tanto a poco: così è finita gara-1 di finale dei play-off scudetto in Superlega tra la Sir Safety Perugia e la Lube Civitanova. Tanto per gli umbri, poco, pochissimo per i marchigiani che ora sono spalle al muro e sono chiamati ad un pronto riscatto casalingo se non vogliono consegnare il triplo match ball agli avversari. Gara-1 ha sorpreso. Perugia sembrava la squadra con l’acqua alla gola, in difficoltà dopo le cinque sfide di semifinale ...

LIVE Perugia-Civitanova volley - Gara-1 Finale Scudetto in DIRETTA : sfida spettacolo - è caccia al Tricolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile. Al PalaBarton incomincia la serie che assegna il Tricolore, si preannuncia un grande spettacolo nella tana dei Block Devils che non perdono in casa durante i playoff addirittura dal 2016: riusciranno a confermare l’inviolabilità del loro palazzetto oppure la Lube riuscirà a piazzare il colpaccio? Ci si aspetta un incontro molto ...

Volley - Semifinali Scudetto 2019 : giornata di fuoco. Perugia e Civitanova vogliono la finale - Trento e Modena a caccia della bella : Giovedì 25 aprile si disputeranno le gare-4 delle Semifinali Scudetto, i playoff entrano nel vivo. Perugia-Modena 2-1, Civitanova-Trento 2-1: qualcuno chiuderà già nel giorno di festa oppure si andrà alla bella? Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio. Modena-Perugia (ore 16.00): I Canarini riusciranno a guadagnarsi la bella oppure i Block Devils riusciranno finalmente a vincere in trasferta durante i playoff (mai successo tra 2018 e 2019) e a ...